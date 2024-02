Griezmann oordeelt op X met veelzeggende emoji's over Spaanse arbitrage

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antoine Griezmann, die op X met twee emoji’s lijkt te reageren op de Spaanse arbitrage van dienst.

Antoine Griezmann lijkt niet erg tevreden over het optreden van de scheidsrechters bij het duel tussen Real Madrid en Atlético Madrid (1-1) van zondagavond. De Franse aanvaller speelde zelf negentig minuten mee en plaatste na afloop twee lachende emoji’s op social media.

???? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 4, 2024

Lang leek Real Madrid drie punten te gaan pakken in de derby van Madrid, maar Marcos Llorente wist er in de 93e minuut op aangeven van Memphis Depay alsnog 1-1 van te maken. De verontwaardiging gaat bij Atlético echter over een eerdere gelijkmaker, die werd afgekeurd wegens buitenspel.

Stefan Savic knikte een bal vroeg in de tweede helft uit een corner raak, maar Saúl zou in buitenspelpositie in het zicht van Real Madrid-doelman Andriy Lunin hebben gelopen. Het doelpunt werd daarom afgekeurd.

Ook Atlético-doelman Jan Oblak uitte zijn verontwaardiging. “Waarom floot hij? Ik heb geen idee. Lunin protesteerde zelf niet eens. Hij kon onmogelijk bij de bal”, zei de sluitpost na afloop.



