‘Greenwood, sterf’: aanvaller maakt na 1,5 jaar verhitte rentree in profvoetbal

Zondag, 17 september 2023 om 17:53 • Tom Rofekamp

Mason Greenwood heeft na ruim anderhalf jaar zijn rentree gemaakt in het profvoetbal. De 21-jarige aanvaller, die door Manchester United verhuurd wordt aan Getafe, mocht na 77 minuten invallen in het thuisduel met Osasuna (3-2 winst). De meegereisde uitfans lieten duidelijk weten het daar niet mee eens te zijn.

Greenwood werd in januari 2022 gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Dat gebeurde nadat Robson beeldmateriaal van de mishandeling had gedeeld op social media. Inmiddels heeft Robson alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen. De voetbalwereld heeft de Engelsman echter nog niet in genade aangenomen.

Zondag kwam Greenwood voor het eerst sinds 22 januari 2022 weer in actie in een profwedstrijd. Bij een 2-2 stand kwam de enkelvoudig Engels international het veld in. De Osasuna-fans waren daar niet van gediend en scandeerden "Greenwood, sterf." Met de aanvaller in het veld trok Getafe in de slotfase nog een overwinning over de streep.

Ook Mendy maakt rentree

Ook Benjamin Mendy mocht sinds lange tijd weer aantreden in een officiële wedstrijd. De 29-jarige verdediger van FC Lorient werd in juli vrijgesproken na een slepende verkrachtingszaak. Na 71 minuten in het thuisduel met AS Monaco – waarin Myron Boadu 90 minuten op de bank bleef zitten – kwam Mendy het veld in voor Vincent Le Goff. Dat was voor het eerst sinds 15 augustus 2021, toen de linksback namens Manchester City in actie kwam tegen Tottenham Hotspur.