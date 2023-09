Gravenberch voltooit transfer naar Liverpool; Bayern loopt beoogde vervanger mis

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:52

Ryan Gravenberch mag zich definitief speler van Liverpool noemen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder laat Bayern München al na één seizoen achter zich en tekent tot medio 2028 op Anfield. Liverpool maakt volgens The Athletic een vast bedrag van veertig miljoen euro over naar Duitsland.

Daarmee komt een einde aan een kortstondig dienstverband van Gravenberch bij der Rekordmeister De 21-jarige ex-Ajacied kwam in ruim een jaar tijd weliswaar tot 34 wedstrijden voor Bayern, maar werd nooit een onbetwiste basisspeler. In het gros van de duels die Gravenberch speelde in Duitsland was hij invaller, mede door de hevige concurrentie. Zo moest hij onder meer Joshua Kimmich en Leon Goretzka voor zich dulden. Bayern wilde het vertrek van de voormalig Ajacied opvangen door João Palhinha over te nemen van Fulham, maar die transfer is op de slotdag afgeketst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook bij Liverpool zal Gravenberch niet gemakkelijk aan een basisplek komen. Het team van Jürgen Klopp verloor weliswaar vaste krachten Fabinho en Jordan Henderson, maar The Reds haalden daar Alexis Mac Allister, Domonik Szoboszlai en Wataru Endo voor terug. Daarnaast staan ook Thiago, Harvey Elliot en Curtis Jones nog onder contract bij Liverpool en zelfs rechtsback Trent Alexander-Arnold speelt met regelmaat op het middenveld.

Bayern nam Gravenberch vorig jaar zomer voor een slordige 20 miljoen euro over van Ajax. Op dat moment had de middenvelder drie volwaardige seizoenen in de hoofdmacht van de Amderdammers achter de rug, nadat hij eerder jarenlang in de jeugdopleiding actief was. Eerder deze zomer werd ook het Manchester United van Erik ten Hag aan Gravenberch gelinkt, maar die ploeg zet inmiddels vol in op de komst van Sofyan Amrabat.