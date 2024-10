Gravenberch vertelt het grote verschil tussen Klopp en Slot

Ryan Gravenberch is het seizoen bij Liverpool erg goed begonnen. De middenvelder sprak met Voetbalzone over het verschil tussen Arne Slot en Jürgen Klopp, zijn goede vorm bij Liverpool en over hoe het er vroeger op de pleintjes aan toe ging.

Vroeger

De 22-jarige middenvelder van Liverpool heeft vroeger veel tijd doorgebracht op de pleintjes en veldjes. “Je leert hier technisch veel, maar je leert hier ook om fysiek te worden. Ik ging altijd met mijn broer mee en hij is vijf jaar ouder, dan kom je tegen boys van vier of vijf jaar ouder als klein jongetje. Dat is ook wel mentaal”, geeft Gravenberch aan in het interview.



“Ik speelde meer op mijn techniek toen”, gaat Gravenberch verder. “Nu ben ik wat breder geworden, maar vroeger was ik best smal dus kon ik niet veel op fysiek doen dus moest het wel technisch.”

Goede vorm

Bij the Reds is de Nederlander goed begonnen aan het seizoen. Gravenberch heeft, op één bekerwedstrijd na, alle wedstrijden gespeeld bij Liverpool. “Als je een stap maakt naar een andere club dan denk ik dat het eerste jaar best lastig is."



“Ik heb goede wedstrijden gespeeld, maar ook wat mindere wedstrijden dat seizoen. Dit seizoen wilde ik eigenlijk vanaf dag één mijn stempel drukken en uiteindelijk is dat wel gelukt”, aldus Gravenberch.

Slot

Dit seizoen speelt de middenvelder onder Slot. Gravenberch is erg tevreden met de Nederlandse oefenmeester bij Liverpool. “Hij geeft me het vertrouwen en stelt me op. Iedereen zei dat het na Klopp best lastig zou worden en het is nog heel vroeg natuurlijk, maar hij is goed begonnen.”



“De speelstijl was best wel anders bij Klopp dan dat hoe we nu bij Slot spelen. Vorig seizoen speelden we wat directer en iets vaker de lange bal. Nu is het meer van achteruit maar in principe zag ik mezelf onder Klopp in het tweede seizoen ook wel gas geven,” voegt Gravenberch eraan toe.