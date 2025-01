Gordon onthult intieme relatie met voormalig speler van Ajax: 'Kwam hem laatst tegen met zijn vrouw en kinderen'

Gordon Heuckeroth heeft een opvallende onthulling gedaan Bij Andy in de Auto. De 56-jarige realityster beweert in het verleden nachtelijke avonturen te hebben gehad met meerdere oud-voetballers, waaronder een speler van Ajax.

Presentator Andy van der Meijde vraagt gewillig of Gordon weleens het bed heeft gedeeld met voetballers. De voormalig international krijgt wat hij wil. “Dat weet jij heus wel... Je gaat niet naar de bekende weg vragen hè? Er zijn er een paar gesneuveld”, lacht de spraakmakende televisiepersoonlijkheid.

Na een hoop gelach vraagt Van der Meijde door. “Van Ajax ook?” Gordon knikt instemmend. “Ja. Dat is wel al een tijd terug. Ik kwam hem een jaar geleden nog tegen op Mykonos. Dat was wel heel leuk, want die was met zijn vrouw en kinderen.”

Gordon en Van der Meijde schieten opnieuw in de lach. “Het merendeel van mijn vriendjes hebben vrouwen en kinderen. Ik snap dat nooit zo goed. Ik denk dat ik zelf gewoon de cockblocker ben. Als ze mij eenmaal hebben gehad, gaan ze weer terug naar hun vrouw.”