Gonzalo García is met zijn allereerste doelpunt goud waard in beker voor Real Madrid

Real Madrid heeft woensdagavond met de nodige moeite de laatste vier van de Copa del Rey gehaald. De manschappen van Carlo Ancelotti gaven op bezoek bij Légenas - de nummer zestien van LaLiga - een 0-2 voorsprong uit handen. Via een late goal van goudhaantje Gonzalo García won Real Madrid alsnog: 2-3. Het was voor de twintigjarige aanvaller zijn allereerste doelpunt in dienst van Real Madrid.

Real Madrid ging in het Estadio Municipal de Butarque voortvarend van start en scoorde twee keer binnen 25 minuten. In de achttiende minuut belandde een lage voorzet van Rodrygo bij Luka Modric, die de bal uitstekend meenam het strafschopgebied in en binnenprikte: 0-1.

Zeven minuten later leek Brahim Díaz in het drukke strafschopgebied van Léganes van te bal te worden gezet. Dat gebeurde ook, maar de bal viel daarbij fortuinlijk voor de voeten bij Endrick, die van dichtbij alert binnenschoot: 0-2.

De buit bleek daarmee nog lang niet binnen voor Real, dat kort voor rust een penalty moest toestaan. Die werd gegeven vanwege een handsbal van Federico Valverde, die al glijdend een doelpoging van Juan Cruz blokte. Laatstgenoemde schoot de penalty vervolgens ijskoud binnen: 1-2.

Een kwartier na rust werd het zelfs 2-2 in Léganes. De thuisploeg had daarvoor wel een gelukje nodig. Het schot van Cruz leek een makkelijke prooi voor Andriy Lunin, maar ketste af op het lichaam van Ferland Mendy en rolde zo binnen.

Real Madrid moest daardoor in de jacht op een derde treffer en slaagde daar vlak voor tijd in. Een voorzet van Díaz werd binnengekopt door invaller Gonzalo García: 2-3.