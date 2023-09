Goed nieuws voor Owen Wijndal: Royal Antwerp doet een ‘Hallertje’

Donderdag, 14 september 2023 om 20:24 • Lars Capiau

Royal Antwerp heeft een administratieve blunder gemaakt bij de spelersregistratie voor de aankomende Champions League-campagne, zo erkent trainer Mark van Bommel. Sam Vines is de pechvogel. Zijn naam staat niet op de spelerslijst en zodoende hoeft de linksback niet te rekenen op Europese speelminuten dit seizoen.

Op een persconferentie erkende Van Bommel dat de club een fout heeft gemaakt. Op de vraag of het een tactische zet was, reageerde de oefenmeester ontkennend. "We hebben het niet goed gaan. Vines hoorde wel op de lijst. We hebben een fout gemaakt en die kan niet meer worden rechtgezet", verklaarde de schuldbewuste Maasbrachter.

Het is zeer vervelend nieuws voor Vines, die momenteel nog herstellende is van een blessure. Tegen Union St. Gilloise, waarin Vines nog trefzeker was, moest de Amerikaan voortijdig de strijd staken, maar dat is zeker niet de reden dat de verdediger niet ingeschreven staat. Hij wordt namelijk nog voor het eind van de groepsfase terugverwacht bij de hoofdmacht. "Iedereen wil op die lijst staan. Natuurlijk is hij teleurgesteld", beaamt van Bommel. Eerder trof Sébastien Haller eenzelfde lot, toen hij na zijn wintertransfer naar Ajax in 2021 niet ingeschreven werd voor het restant van de toenmalige Europa League-campagne.

Het is een meevaller voor Owen Wijndal, die wél is opgenomen in de spelerslijst van the Great Old. De linksback komt op huurbasis over van Ajax en heeft dus een concurrent minder in de strijd om een basisplek in het miljardenbal. De administratieve blunder baart Van Bommel ook zorgen. "We hebben niet veel verdedigers. Er moet niet te veel gebeuren - daarom ook dat het goed is dat Owen Wijndal er nog bij is gekomen."