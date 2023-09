Goed nieuws voor Oranje: absolute sleutelspeler Ierland ontbreekt

Dinsdag, 5 september 2023 om 14:43 • Lars Capiau • Laatste update: 15:38

Ierland mist in de komende interlandperiode een belangrijke speler. Evan Ferguson, die afgelopen weekend namens Brighton & Hove Albion nog driemaal scoorde tegen Newcastle United, moet vanwege een knieblessure verstek laten gaan aan de duels met Frankrijk en het Nederlands elftal.

Dat is een fikse aderlating voor het Iers nationaal elftal. De achttienjarige Ferguson staat te boek als een absoluut toptalent. Hij was tijdens de EK-kwalificatie al eens trefzeker namens de Ieren, toen hij in het met 3-0 gewonnen duel met Gibraltar voor de 2-0 aantekende. In zes interlands wist Ferguson twee keer het doel te treffen. Het aanstormende talent brak afgelopen seizoen door bij Brighton. De club waar ook Joël Veltman speelt eindigde mede dankzij de zes doelpunten van Ferguson op een fraaie zesde plek afgelopen seizoen.

De Ier sukkelde ook vorige jaargang al met blessures en miste een flink aantal duels wegens een enkelblessure. Omdat de aanvaller pas drie competitieve wedstrijden speelde namens Ierland zou hij in theorie overigens nog altijd voor Engeland uit kunnen komen. Eerder stonden Jack Grealish en Declan Rice voor dezelfde keuze. Zij kozen beiden voor Engeland, tot woede van Ierse fans. Rice maakte zelfs nog zijn debuut voor Ierland. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Ferguson hetzelfde zal doen. "Ik heb een aantal mensen zien zeggen: gaat hij het doen? Maar ik kan alvast verklappen, dat wordt hem niet. Ik zou nooit meer terug kunnen keren naar Ierland", grapte hij desgevraagd.

De Ier begon dit seizoen ook weer goed en wist dankzij zijn hattrick tegen Newcastle al vier keer te scoren in de Premier League. Het is nog onbekend hoelang Ferguson uit de roulatie ligt. Ierland beschikt bij afwezigheid van Ferguson nog over Adam Idah van Norwich City, Will Keane van Preston North End, Aaron Connolly van Hull City en Chiedozie Ogbene van Luton Town. Of bondscoach Stephen Kenny een vervanger op gaat roepen is nog onbekend.