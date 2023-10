Goed nieuws voor De Ligt: komst van concurrent bij Bayern is van de baan

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 12:44 • Noel Korteweg

Jérôme Boateng keert tóch niet terug bij Bayern München, zo meldt BILD vrijdagmiddag. De 35-jarige transfervrije mandekker trainde de afgelopen week mee met der Rekordmeister en volgens onder meer Fabrizio Romano werkte de club aan een terugkeer van de rechtspoot. Dat is nu van de baan, zo klinkt het.

Boateng werd door Bayern gezien als noodverband om de vele blessures achterin op te vangen. Thomas Tuchel heeft centraal in de defensie alleen Dayot Upamecano en Min-jae Kim tot zijn beschikking, daar Matthijs de Ligt en jongeling Tarek Buchmann met een blessure kampen.

Tot een hereniging met Boateng komt het dus niet, zo klinkt het. De rechtspoot vertrok twee jaar geleden transfervrij bij de Duitsers om te tekenen bij Olympique Lyon. Zijn avontuur in Frankrijk was geen onverdeeld succes.

Waar hij in zijn eerste seizoen nog regelmatig op een basisplek kon rekenen, kwam Boateng de afgelopen voetbaljaargang amper aan de bak in het Groupama Stadium. In totaal speelde hij 35 wedstrijden voor les Gones.

Boateng, die 76 interlands voor Duitsland achter zijn naam heeft staan, kwam in zijn carrière 363 keer uit voor Bayern. De verdediger won onder meer twee keer de Champions League, negen titels, vijf bekers en twee keer het WK voor clubteams met der Rekordmeister.

De Ligt had er bij de komst van Boateng een concurrent bijgekregen. De 24-jarige verdediger stond vóór zijn blessure pas één keer in de basis bij Bayern, dat doorgaans met een centrum bestaande uit Upamecano en Kim speelt.

Het is onduidelijk wanneer de ex-Ajacied is hersteld van zijn blessure. De interlands met het Nederlands elftal van volgende week komen in ieder geval nog te vroeg. De Ligt ontbreekt net als onder anderen Cody Gakpo, Memphis Depay en Frenkie de Jong in de definitieve selectie van Ronald Koeman.