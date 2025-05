'Goed nieuws voor Ajax: Mislintat-aankoop staat in belangstelling van Dinamo Zagreb'

Jakov Medic staat in de belangstelling van Dinamo Zagreb. Dat melden Kroatische media, waaronder gol.hr. De 26-jarige verdediger van Ajax speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij VfL Bochum, maar keert deze zomer in principe weer terug in de Johan Cruijff ArenA.

Medic werd in 2023 door Sven Mislintat voor zo’n drie miljoen euro van het Duitse FC St. Pauli naar Ajax gehaald. Echt indruk wist hij daarna nooit te maken in Amsterdam.

Tijdens zijn officiële debuut voor Ajax scoorde de Kroaat nog wel met een prachtige afstandsknal tegen Heracles Almelo (4-1 zege). Uiteindelijk kwam hij vorig seizoen niet verder dan negen officiële duels namens de Amsterdammers.

Dit seizoen werd Medic door Ajax verhuurd aan Bochum. Voor de Duitse club, die als hekkensluiter eindigde in de Bundesliga, speelde hij 23 officiële duels. Daarvan stond hij 17 keer in de basis.

Nu keert Medic terug bij Ajax, maar daar lijkt er geen toekomst meer te zijn voor hem. Het is dus geen slecht nieuws voor de nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen dat Dinamo Zagreb hem nu ‘als doelwit’ ziet.

Dinamo Zagreb eindigde het afgelopen seizoen als tweede in de Kroatische competitie. Nummer één HNK Rijeka had evenveel punten, maar werd op basis van een beter onderling resultaat kampioen.

Medic heeft nog een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op twee miljoen euro.