Goal Gakpo, assist Gravenberch en nóg twee prachtige treffers bij Liverpool

Woensdag, 27 september 2023 om 22:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:56

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finale van de EFL Cup. De ploeg van manager Jürgen Klopp was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Leicester City. Kasey McAteer opende de score nog namens de bezoekers, waarna Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai en Diogo Jota de wedstrijd omkeerden. Ryan Gravenberch tekende bij de goal van Gakpo voor de assist. Later op woensdagavond wordt bekend wie the Reds treffer in de volgende ronde.

Liverpool trad in een totaal andere basiself aan dan afgelopen zondag, toen er met 3-1 werd gewonnen van West Ham United. Belangrijke spelers als Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister en Darwin Núñez begonnen op de bank, waardoor onder meer Gravenberch, Gakpo en voormalig Willem II’er Konstantinos Tsimikas aan de wedstrijd mochten beginnen.

Leicester kende een droomstart op Anfield. Uit een counter kwam het na ruim twee minuten al op 0-1, nadat Yunus Akgün zijn ploeggenoot Kasey McAteer oog in oog met doelman Caoimhín Kelleher zette en de aanvaller kalm bleef. In de fase daarna was het een klein wonder dat Liverpool niet op gelijke hoogte kwam. Zo wist Jota de bal in kansrijke positie niet in het net te krijgen, raakte Ben Doak de lat en werd een kopbal van Gakpo knap onschadelijk gemaakt door verdediger Conor Coady.

Vlak na rust was het wél raak voor Liverpool. Gravenberch vond Gakpo, die vanaf een meter of twaalf uit de draai voor de 1-1 zorgde. Voor Gravenberch de tweede assist van dit seizoen, voor Gakpo de tweede goal. Tien minuten later was laatstgenoemde dicht bij de 2-1, toen hij met een kopbal de onderkant van de lat raakte. In de zeventigste minuut kwam Liverpool alsnog op voorsprong: Szoboszlai knalde de bal van een meter of twintig schitterend en keihard in de kruising. Even later was de Hongaar dicht bij zijn tweede, toen zijn volgende afstandsschot net over ging. Vlak voor tijd werd het via Jota op prachtige wijze alsnog 3-1: hij tikte een lage voorzet van Jarell Amorin Quansah achter het standbeen binnen.