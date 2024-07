Go Ahead Eagles ziet Willum Willumsson voor recordbedrag vertrekken

Willum Willumsson heeft Go Ahead Eagles verlaten. Een kleine week voor het heenduel in de voorronde van de Conference League maakt de club bekend dat de IJslander voor een recordbedrag is verkocht aan Birmingham City. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van vier miljoen euro exclusief bonussen.

Willumsson (25) maakte in 2022 de overstap van BATE Borisov naar Go Ahead Eagles en kwam in twee seizoenen tijd tot 62 optredens voor de Deventenaren. Daarin maakte de aanvallende middenvelder, die nog tot medio 2026 vastlag, vijftien treffers en liet hij zes assists noteren.

"Go Ahead Eagles bedankt Willum Willumsson voor zijn inzet de afgelopen jaren en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe club", schrijft Kowet op de clubwebsite. Willumsson speelt komend seizoen dus zijn wedstrijden in de League One. Birmingham City degradeerde vorig seizoen uit het Championship, maar hoopt binnen een jaar terug te keren naar het tweede niveau van Engeland.

The Club are delighted to confirm the signing of Willum Thor Willumsson, who joins from Go Ahead Eagles for an undisclosed fee. ?? — Birmingham City FC (@BCFC) July 19, 2024

Het vorige recordbedrag stond op 1,5 miljoen euro. Dat bedrag werd betaald voor zowel Rommens als Jan Kromkamp. Laatstgenoemde vertrok in 2000 naar AZ.

Voor Go Ahead zijn de druiven zuur. Nadat de club eerder al aanvoerder Bas Kuipers zag vertrekken naar FC Twente koos ook een andere sterspeler, Philippe Rommens, voor een nieuwe uitdaging. De middenvelder tekende bij het Ferencváros van trainer Pascal Jansen.

Daarnaast vertrok succestrainer René Hake, die de lokroep van Manchester United niet kon weestaan en daar onlangs samen met Ruud van Nistelrooij gepresenteerd werd als nieuwe assistent-trainer van Erik ten Hag.

Go Ahead wist deze zomer wel al drie spelers vast te leggen. De onlangs geblesseerd geraakte Julius Dirksen kwam over van FC Emmen, terwijl Mathis Suray werd gekocht van FC Dordrecht. Tot slot besloot Calvin Twigt FC Volendam in te ruilen voor een avontuur in De Adelaarshorst.

Birmingham City wist zich eerder deze transferperiode ook al te verzekeren van de komst van Emil Hansson, die overkwam van Heracles Almelo.

