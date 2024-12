Go Ahead Eagles heeft zaterdag met 5-0 gewonnen van een zeer pover NEC. De Deventenaren stonden halverwege de thuiswedstrijd tegen NEC met maar liefst 4-0 voor. Het elftal van trainer Paul Simonis is de eerste ploeg die binnen tien minuten op een 3-0 voorsprong komt in de Eredivisie sinds AZ in 2003. Na 25 minuten spelen in De Adelaarshorst kwam er nog een vierde doelpunt bij voor de ontketende club uit Deventer. Na rust wist NEC de schade enigszins te beperken.

Oliver Edvardsen was de grote helft van de eenzijdige eerste helft in De Adelaarshorst. De Noorse aanvaller opende de score na vijf minuten en verdubbelde de voorsprong slechts een minuut later. Met slechts tien minuten op de klok tekende Enric Llansana voor de 3-0.

Aan alle goals van Go Ahead gingen overigens fouten in de defensie van NEC vooraf. De Nijmegenaren maakten vorige week nog indruk tegen Ajax (1-2 verlies), maar bakken er een week later niets van.

De uitblinkende Edvardsen tilde de stand na 25 minuten naar 4-0, en maakte daarmee zijn hattrick compleet, tot grote vreugde van de spits en de aanhang van Go Ahead.

De druiven aan de kant van NEC waren zeer zuur. Trainer Rogier Meijer greep al snel in en haalde verdedigers Bram Nuytinck en Brayann Pereira naar de kant. Thomas Ouwejan en Eleftherios Lyratzis moesten de schade voor de Nijmegenaren beperken.

Het is voor het eerst sinds oktober 2003 dat een Eredivisie-club binnen tien minuten een 3-0 voorsprong neemt.AZ had destijds slechts vijf minuten nodig om op 0-3 te komen op bezoek bij FC Utrecht. Ali Elkhattabi (2) en Kenneth Perez maakten toen de doelpunten voor de Alkmaarders.

Go Ahead bleef ook na rust de aanval zoeken in de sfeervolle Adelaarshorst. Dat leidde na bijna een uur spelen tot de 5-0: een fraaie vrije trap van Dean James. De spelers van NEC waren ruim een halfuur later blij dat het rustsignaal klonk na een dramatische middag in Deventer.