Go Ahead Eagles rekent in tweede helft af met Heracles en zet goede reeks voort

Go Ahead Eagles heeft zijn goede reeks in de Eredivisie zondagmiddag een passend vervolg gegeven. In eigen huis ontving het Heracles, dat in de tweede helft op de pijnbank werd gelegd: 4-1. Kowet is nu vier duels ongeslagen, nadat eerder Sparta Rotterdam en Groningen werden verslagen, terwijl Ajax op een gelijkspel werd gehouden.

Zowel Paul Simonis als Erwin van de Looi had een week eerder klaarblijkelijk goede dingen gezien. Beide oefenmeesters stuurden namelijk dezelfde elf namen de wei in als tegen respectievelijk FC Groningen en sc Heerenveen.

Het duel in de Adelaarshorst was nog geen twee minuten bezig en het werd al stilgelegd. Op de B-side, achter het doel van Go Ahead-doelman Luca Plogmann, werd een supporter onwel. De aanwezige medische staf snelde die kant op en enkele momenten werd de wedstrijd vervolgd.

De eerste grote kans kwam op naam van Luka Kulenovic. De spits van Heracles kopte knap in na een voorzet van Ruben Roosken, maar Plogmann bracht stijlvol redding.

In het restant van de eerste helft waren de meeste kansen voor de thuisploeg, al werd Heracles-goalie Fabian de Keijzer niet in totale verlegenheid gebracht. Onder meer Bobby Adekanye en Oliver Antman lieten na het hem écht moeilijk te maken.

Op slag van rust openden de Almeloërs de score. Een voorzet vanaf rechts van Mimeirhel Benita werd door Kulenovic vakkundig via de grond raak gekopt: 0-1.

Vroeg in het tweede bedrijf wilde Go Ahead orde op zaken stellen en dat lukte in minuut 55. Bij een hoekschop zat De Keijzer mis, waarna Nauber uit de kluts kon afwerken: 1-1.

Enkele minuten later dacht Kowet zelfs op voorsprong te komen. Oliver Antman werkte de bal bij de tweede paal binnen, maar bleek daarbij hands gemaakt te hebben en dus ging er een streep door de treffer. Meteen erna werd de Finse buitenspeler gewisseld voor Oliver Edvardsen.

Snel na zijn invalbeurt kreeg diezelfde Noor een dot van een kans. Een doorgekopte hoekschop werd door Edvardsen van heel dichtbij naast getikt.

Een kwartier voor tijd namen de Deventenaren alsnog de leiding. De Keijzer beging in zijn eigen zestien een overtreding op Edvardsen, waarna Mats Deijl mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvoerder van Go Ahead wist daar wel raad mee: 2-1.

Om een slotoffensief te forceren bracht Van de Looi twee aanvallers het veld in: Jizz Hornkamp en Juho Talvitie moesten het verschil gaan maken. Het tegenovergestelde gebeurde.

In de een-na-laatste minuut van de reguliere speeltijd gooide Go Ahead de wedstrijd namelijk in het slot. Victor Edvardsen scoorde op aangeven van zijn naamgenoot Oliver: 3-1. In de blessuretijd bepaalde invaller Finn Stokkers de eindstand zelfs op 4-1.