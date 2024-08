Go Ahead Eagles komt tekort en is vóór start Eredivisie al uitgespeeld in Europa

Go Ahead Eagles is uitgespeeld in Europa. Donderdagavond verloor de club uit Deventer in de return van het tweeluik met SK Brann met 2-1. De heenwedstrijd van de tweede voorronde Conference League eindigde afgelopen week in 0-0.

Trainer Paul Simonis moest noodgedwongen een wijziging doorvoeren ten opzichte van het heenduel (0-0). Enric Llansana incasseerde in de slotfase vorige week een rode kaart voor het aantikken van een doorgebroken aanvaller. Zijn vervanger was Calvin Twigt.

Go Ahead Eagles schoot werkelijk uit de startblokken, want in de tweede speelminuut kwam de ploeg al op een veelbelovende 0-1 voorsprong. Na een perfecte steekpass van Jakob Breum wist Søren Tengstedt met een geplaatste schuiver de benedenhoek te vinden.

Enkele minuten later kregen de Deventenaren direct een kans op de 0-2, maar doelman Mathias Dyngeland voorkwam dat een vrije trap van Dean James binnenviel.

Naarmate de eerste helft vorderde verloor Go Ahead de grip op de wedstrijd en Brann kwam in minuut 42 op gelijke hoogte. Op aangeven van Niklas Castro zorgde Bard Finne voor de gelijkmaker: 1-1.

In de tweede helft bleef Go Ahead onder druk staan. Hoewel Jeffrey de Lange na een uur spelen op fraaie wijze redding bracht en de paal nog een keer redding bracht, kwam Brann in de 62ste minuut toch op voorsprong.

Na een hoekschop van Castro kon de volledig vrijgelaten Fredrik Knutsen de 2-1 binnenknikken. In het restant van de wedstrijd slaagde Go Ahead er niet meer in de ban te breken.