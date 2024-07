Go Ahead Eagles gaat vervanger René Hake oppikken in de Eredivisie

Go Ahead Eagles hoeft niet lang zonder hoofdtrainer te zitten. De Deventenaren gaan de huidige keuzeheer René Hake zo goed als zeker verliezen aan Manchester United, maar zonder dat die deal al rond is, lekt uit dat Paul Simonis waarschijnlijk zijn vervanger wordt.

Na eerdere berichtgeving van De Stentor volgt zaterdagmiddag Voetbal International met het nieuws. Simonis moet overkomen van sc Heerenveen, waar hij onlangs zijn contract als assistent-trainer verlengde.

Kowets hoofdtrainer is geen onbekende voor de club. Simonis werkte tussen 2020 en 2022 al voor Go Ahead, destijds als rechterhand van Kees van Wonderen.

Toen laatstgenoemde in aanloop naar het seizoen 2022/23 hoofdtrainer van Heerenveen werd, volgde Simonis hem naar Friesland. Twee jaar later bewandelt de 39-jarige oefenmeester de omgekeerde weg.

Het wordt voor Simonis zijn eerste klus als hoofdtrainer. Voordat hij in 2020 bij Go Ahead aan de slag ging, werkte de coach in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, waar hij onder meer de Onder 17 en de Onder 19 onder zijn hoede had.

René Hake

Simonis volgt René Hake op, die zo goed als zeker naar Engeland verkast. Bij Manchester United gaat hij, samen met Ruud van Nistelrooij, Erik ten Hag assisteren. De verwachting is dat Hake binnen afzienbare tijd wordt gepresenteerd op Old Trafford.

