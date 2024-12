De rode kaart die Enric Llansana zondagmiddag in ontvangst moest nemen tijdens FC Utrecht - Go Ahead Eagles (3-3) doet het nodige stof opwaaien. Paul Bosvelt, technisch directeur bij de Deventenaren, meldt zich na afloop van het duel op Instagram met weinig dubbelzinnige teksten: "Jullie maken het voetbal kapot", schrijft hij onder meer.

Llansana werd in de openingsfase - kort nadat hij Go Ahead met een heerlijke poeier in de kruising op voorsprong had geschoten - vlak voor zijn eigen zestien ingespeeld. De controleur had op dat moment een gretige FC Utrecht-middenvelder, zijnde Paxten Aaronson, in zijn nek hijgen.

De Amerikaanse middenvelder snoepte de bal af en ging daarbij naar de grond. Scheidsrechter Sander van der Eijk zag er zowel een overtreding als het ontnemen van een directe scoringskans in en bestrafte Llansana met een directe rode kaart. De middenvelder leek echter de bal te spelen, waarna Aaronson over de middenvelder heen buitelde.

Van der Eijk oordeelde anders en ook de videoscheidsrechter, Ingmar Oostrom, zag er geen foute waarneming van de dienstdoende arbiter in. In ondertal voetbalde Go Ahead zich naar een razendknappe 1-3 voorsprong en leek het tóch de driepunter te noteren, ware het niet dat door twee late Utrechtse treffers er alsnog een puntendeling volgde.

Na afloop van de wedstrijd meldde Bosvelt zich op Instagram. De td is het overduidelijk niet eens met de beslissing om Llansana van het veld te sturen en post een afbeelding van een middelvinger. "Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag", schrijft Bosvelt erbij.

"Allereerst een belachelijke rode kaart. Vijf minuten extra tijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens ineens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechtersbende, jullie maken het voetbal kapot!", luiden de woorden van Bosvelt.

Ondanks de rode kaart wist Go Ahead dus de huid duur te verkopen. Na een knotsgekke slotfase met twee treffers van de ploeg van Ron Jans eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel.