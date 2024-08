Gittens lost Malen af en groeit met schitterende goal uit tot matchwinner bij Dortmund

Borussia Dortmund is het nieuwe Bundesliga-seizoen zaterdagavond begonnen met een zege op Eintracht Frankfurt. Invaller Jamie Bynoe-Gittens werd na rust de gevierde man met een schitterende treffer, waarna hij het duel in blessuretijd definitief in het slot gooide: 2-0.

Nuri Sahin had in zijn elftal een basisplaats ingeruimd voor Donyell Malen. De Oranje-international begon verrassend als linksbuiten. Aanwinsten Waldemar Anton en Pascal Gross begonnen eveneens vanaf het eerste fluitsignaal. Voor Mario Götze was het treffen met Dortmund een weerzien met zijn oude club.

Bij Eintracht Frankfurt was Hugo Ekitiké de aanvalsleider. De Franse spits werd na een uitleenbeurt definitief overgenomen van Paris Saint-Germain. Ekitiké zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Hij was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet net naast de rechterpaal gaan.

Bundesliga Werder Bremen SVW 2024-08-31T13:30:00.000Z 15:30 Borussia Dortmund BVB

Bundesliga Eintracht Frankfurt EFR 2024-08-31T13:30:00.000Z 15:30 Hoffenheim TSG

Serieuze mogelijkheden waren voor rust schaars in het Signal Iduna Park. Met een half uur op de klok bracht Marcel Sabitzer de thuissupporters eindelijk in vervoering, al werd zijn schot knap gered door Eintracht-goalie Kevin Trapp.

Ook de tweede helft was weinig enerverend.Toch kreeg Fares Chaibi ruim twintig minuten voor tijd de uitgelezen kans om Eintracht Frankfurt op voorsprong te schieten. De aanvaller schoot vanaf een paar meter voor leeg doel over de lat na een harde voorzet.

Het bleek een dure misser, want aan de overzijde was het een minuut later wél raak. Gittens, die in de ploeg gekomen was voor Malen, brak de ban voor Dortmund. De vleugelaanvaller zocht zijn directe tegenstander op en schoot schitterend via de onderkant van de lat raak: 1-0. Gittens gooide het duel in blessuretijd in het slot met een dribbel vanaf eigen helft: 2-0.

