Girona heeft grote plannen en breekt transferrecord voor concurrent van Blind

Girona heeft grote plannen en breekt transferrecord voor concurrent van Daley Blind

Girona heeft zijn transferrecord verbroken voor de komst van de 25-jarige centrumverdediger Ladislav Krejci. De Tsjech komt op 1 juli voor 12 miljoen euro over van Sparta Praag.

Krejci kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij de Tsjechische topclub. Hij werd kampioen en was als centrale verdediger opvallend productief. In 39 officiële duels noteerde Krejci maar liefst 11 doelpunten en 7 assists.

Bij Girona, dat afgelopen seizoen knap derde eindigde in LaLiga, wordt hij mogelijk een concurrent van Daley Blind. De 34-jarige Oranje-international speelde de vorige jaargang zijn meeste wedstrijden als linker centrale verdediger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het vorige transferrecord was in handen van Artem Dovbyk, die in de zomer van 2023 voor 7,75 miljoen euro werd overgenomen van SK Dnipro-1. De Oekraïense spits groeide in zijn debuutseizoen uit tot een ware sensatie in LaLiga. Dovbyk kwam tot 24 competitietreffers en werd daarmee topscorer op het hoogste niveau van Spanje.

Ook op het gebied van uitgaande transfers wist Girona deze maand een record te verbreken. Aanvoerder Aleix García maakt op 1 juli voor 18 miljoen euro de overstap naar Bayer Leverkusen. Pedro Porro stond geruime tijd te boek als grootste uitgaande transfer van Girona toen hij in het seizoen 2018/19 voor 12 miljoen euro naar Manchester City vertrok.

Luciano Rodríguez

Na de overeenstemming over de transfer van Krejci is Girona nog niet klaar. De clubleiding hoopt aanvaller Luciano Rodríguez eveneens snel in te lijven. De 20-jarige Uruguyaan was afgelopen winter nog dicht bij een overgang naar Feyenoord, maar gaat een half jaar later hoogstwaarschijnlijk de Champions League in met de ploeg van trainer Míchel.

Journalist César Luis Merlo meldde vorige maand op X dat de Spanjaarden een bod hebben uitgebracht van naar verluidt 13,9 miljoen euro voor zeventig procent van de transferrechten van Rodríguez.

De speler zelf zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Het zou gaan om een contract van vijf jaar. Momenteel worden de laatste details tussen de clubs besproken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties