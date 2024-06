‘Gimenez topprioriteit voor Milan; enorme vraagprijs kan struikelblok vormen'

Santiago Gimenez lijkt een steeds serieuzere kandidaat voor AC Milan te worden om Olivier Giroud op te volgen. De Franse routinier verlaat de Italiaanse topclub deze zomer transfervrij voor een avontuur bij Los Angeles FC.

“Santiago, Milaan is onderweg”, kopt Corriere dello Sport zaterdagochtend. I Rossoneri zijn op zoek naar een nieuwe aanvalsleider.

Joshua Zirkzee en Benjamin Sesko waren lange tijd de belangrijkste kandidaten om de aanvalslinie van Milan te versterken, maar Gimenez heeft naar verluidt nu de beste papieren om ploeggenoot van Tijjani Reijnders te worden.

De komst van Zirkzee lijkt voor Milan met de dag een lastiger verhaal te worden. De Nederlandse spits heeft een prijskaartje van 40 miljoen euro om zijn nek hangen. Daarnaast wordt de commissie die zijn zaakwaarnemer wil opstrijken, zo’n 15 miljoen euro, als buitensporig gezien.

Sesko, die het afgelopen seizoen bij RB Leipzig furore maakte, was ook een optie. De Sloveen staat echter in de concrete belangstelling van Arsenal, terwijl Milan voor VfB Stuttgart-sensatie Serhou Guirassy flinke concurrentie heeft van Chelsea.

Volgens Corriere dello Sport heeft Gimenez met zijn entourage al meerdere gesprekken met Milan gehad, maar kan de hoge transfersom van 50 miljoen euro die Feyenoord voor zijn spits verlangt een struikelblok vormen.

Gimenez, die het afgelopen seizoen goed was voor 26 goals en 8 assists in alle competities, ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 40 miljoen euro.

