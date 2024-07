Santiago Gimenez blijft opnieuw droog staan en is met Mexico uitgeschakeld op Copa América

Santiago Gimenez is in de nacht van zondag op maandag met Mexico uitgeschakeld op de Copa América. Het land kwam tegen Ecuador niet verder dan een 0-0 gelijkspel en eindigt daardoor op doelsaldo derde in Groep B. Venezuela won in de nacht met 0-3 van Jamaica en is groepswinnaar, Ecuador bereikt als nummer twee de kwartfinales.

Mexico - Ecuador 0-0

Gimenez kreeg in de punt van de aanval opnieuw het vertrouwen van bondscoach Jaime Lozano. Ex-Ajacied Edson Alvarez was niet geheel fit en bleef het gehele duel op de bank.

De spits van Feyenoord moest toezien hoe Ecuador voor rust voor het eerst gevaarlijk werd. Zo probeerde het zeventienjarige toptalent Kendry Paez de Mexicaanse doelman Julio González te verrassen uit een vrije trap tegen de zijlijn.

Mexico stelde daar weinig tegenover. Gimenez kreeg in het eerste bedrijf slechts één kans, maar zijn kopbal belandde op het dak van het doel. In de tweede helft was de grootste mogelijkheid andermaal voor hem. Een afstandsschot van Julián Quiñones werd eerst katachtig gered door Rafael Romo, waarna Gimenez de rebound uit een lastige hoek op de paal schoot.

Diep in blessuretijd legde scheidsrechter Mario Escobar de bal nog op de stip voor Mexico na een vermeende overtreding van Félix Torres. Na het zien van de beelden op het VAR-scherm bleek de Ecuadoriaanse verdediger echter duidelijk de bal te spelen en werd de beslissing alsnog teruggedraaid, tot grote teleurstelling van de Mexicaanse supporters.

Jamaica - Venezuela 0-3

Venezuela had de eerste twee groepsduels op de Copa América al gewonnen en liep tijdens de laatste poulewedstrijd na rust uit naar een overtuigende zege. Eduard Bello opende vroeg in de tweede helft met een rake kopbal de score: 0-1.

De marge werd snel hierna verdubbeld door Salomon Rondon. De spits kreeg de bal van Girona-middenvelder Yangel Herrera en bleef vervolgens koel: 0-2. Het slotakkoord was hierna voor Eric Ramírez, die een vrije doortocht had richting de Mexicaanse sluitpost Jahmali Waite en eveneens niet faalde: 0-3.

