Giménez kopt in extremis raak en bezorgt Atlético Madrid knappe zege op RB Leipzig

Atlético Madrid heeft diep in blessuretijd een overwinning geboekt op RB Leipzig. Na een vermakelijke wedstrijd in Cívitas Metropolitano was José María Giménez de grote held door in extremis raak te koppen: 2-1. Antoine Griezmann had Atleti daarvoor al op fraaie wijze op gelijke hoogte gebracht, nadat Benjamin Sesko voor de openingstreffer tekende.

Leipzig toonde zich vanaf het eerste fluitsignaal meermaals dreigend via de omschakeling, al leek het juist Atlético te zijn dat in de vierde minuut na een heerlijke opening van Griezmann onderweg leek naar een treffer. De aanval leverde net niets op en Leipzig zag direct countermogelijkheden. Het leidde tot een schietkans voor Loïs Openda, die Jan Oblak zag redden. De Sloveen kreeg de bal alleen niet naar de zijkant, en dus was Sesko er als de kippen bij om uit de rebound binnen te koppen: 0-1.

Xavi Simons speelde goed in de beginfase en stelde met zijn heerlijke steekpass Sesko in staat opnieuw te scoren, maar ditmaal was de defensie van Atleti er net op tijd bij. De Madrilenen overtuigden niet helemaal in het begin, al kwam het bijna alsnog op 1-1 via Julián Álvarez. Zijn verrassende poging uit een hoekschop belandde ternauwernood in het zijnet.

Vlak daarna was het alsnog bijna raak. Een dramatische bal van Péter Gulácsi leidde meerdere grote kansen in. De grootste kwam op naam van Griezmann, die zeker gescoord zou hebben als Willy Orbán geen geweldige tackle in huis had. Arthur Vermeeren, die door Leipzig gehuurd wordt van Atleti, hielp zijn (ex-)teamgenoten een handje door zomaar in te leveren. Het leidde tot een schot van Ángel Correa, die zag dat Castello Lukeba zich ervoor gooide. Uit de daaropvolgende hoekschop verrichte Gulácsi een wonderbaarlijke redding.

Atleti werd steeds sterker en kwam toch nog op gelijke hoogte. Simons leed balverlies op het middenveld, waarna Marcos Llorente op maat voorgaf op Griezmann. De topscorer aller tijden van Atleti voegde er nog maar een aan zijn totaal toe, door met zijn 'verkeerde' rechter binnen te volleren: 1-1. In het restant van de eerste helft maakte vooral Atleti aanspraak op de voorsprong, echter werd er niet meer gescoord.

In tegenstelling tot de gehele eerste helft was het eerste kwartier na rust weinig spectaculair. Het gevaarlijkste moment kwam na een uur, toen een zwabberende vrije trap van Benjamin Henrichs Oblak dwong tot een redding. Atleti leek de vermoeidheid enigszins te voelen. Invaller Samuel Lino kreeg bij de tweede paal een goede kans. Een goede aanname was daarvoor wel vereist en daar voldeed de Braziliaan niet aan.

Ook Leipzig, waar Lutsharel Geertruida na rust inviel, haalde niet meer zijn niveau van voor de onderbreking. Desondanks kreeg het wel degelijk mogelijkheden op de overwinning. De mee opgestoomde David Raum gaf prima voor op Simons, die niet kalm genoeg bleef in vanuit kansrijke positie in de zestien over knalde. Opnieuw Raum stond aan de basis van de volgende Duitse mogelijkheid. Invaller Yussuf Poulsen zette zijn hoofd tegen de bal, die net naast vloog. In extremis viel de treffer alsnog, voor Atleti. Giménez kopte een voorzet van Griezmann binnen: 2-1.