Gimenez bezorgt matig AC Milan met winnende treffer goed gevoel voor return tegen Feyenoord

Santiago Gimenez heeft zaterdagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor AC Milan. De spits kopte i Rossoneri een kwartier voor tijd naar een 1-0 zege op Hellas Verona. Met de drie punten stijgt Milan naar plek zeven en is het slechts drie punten verwijderd van plek vier, die op dit moment in bezit van Lazio is. Hellas staat op plek vijftien drie punten boven de streep.

Milan begon duidelijk niet met zijn sterkste elf, wat uiteraard alles te maken heeft met de aanstaande cruciale Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord. Zo begonnen Rafael Leão en Christian Pulisic op de bank, wat basisplaatsen opleverde voor Yunus Musah en Riccardo Sottil. Samen met João Félix moesten zij spits Santiago Gimenez zien te bereiken. Tijjani Reijnders stond eveneens aan de aftrap.

Mike Maignan was met een blunder in de De Kuip verantwoordelijk voor de enige treffer tegen Feyenoord (1-0), en na amper twee minuten spelen tegen Hellas zag de normaal zo betrouwbare Fransman er opnieuw slecht uit. De goalie liet een niet al te best schot van Ondrej Duda uit zijn handen glippen en had ditmaal wel geluk, daar de bal net over de lat vloog.

Milan speelde een matige eerste helft, waarin het veelvuldig balverlies leed. Aanvallen leverden bovendien amper iets op, door verkeerde keuzes of weinig secure ballen. In de 25ste minuut kwam de thuisploeg alsnog dichtbij, toen Reijnders een schot loste waar Lorenzo Montipo alle moeite mee had. De goalie van Hellas blonk even later opnieuw uit, ditmaal op een gekruld schot van Félix.

Gimenez kwam niet veel in het stuk voor, al kwam daar verandering in toen hij Diego Coppola van zich afschudde en de verre hoek vond. Helaas voor de Mexicaan was er duidelijk sprake van buitenspel. In de blessuretijd van de eerste helft had Gimenez na een prima actie en pass een assist achter zijn naam moeten krijgen, maar Musah schoot van dichtbij teleurstellend over.

Milan-trainer Sérgio Conceição greep halverwege in en bracht Álex Jimenez en Leão binnen de lijnen voor Kyle Walker en Sottil. Gek veel beter werd het spel van Milan er niet op. Met name Leão maakte met enkele mislukte acties geen beste indruk, al kwam Milan beetje bij beetje wel dichter bij het doel van Montipo.

De eerste écht goede poging van Milan na rust kwam op naam van Musah, die zijn schot van een meter of twintig rakelings over de kruising zag vliegen. Niet veel later was het alsnog raak voor Milan. Jimenez wipte de bal op uiterst fraaie wijze naar Leão, die in één keer voorgaf en Gimenez van dichtbij zag binnenkoppen: 1-0. Een nieuwe glansrol voor Milan, die in zijn eerste twee Serie A-wedstrijden al goed was voor een treffer en een assist.

Gimenez werd enkele minuten later naar de kant gehaald door Conceição. Tammy Abraham was zijn vervanger. In de slotfase kwam Milan ondanks de minimale voorsprong niet meer in de problemen, waardoor het met een goed gevoel zal toewerken naar de return tegen Feyenoord.