Gijs Smal reageert totaal verrast op zogenaamde transfer naar Feyenoord

Gijs Smal reageert stomverbaasd op het nieuws dat hij de overstap zou maken naar Feyenoord. Vrijdagmiddag maakte het Algemeen Dagblad bekend dat de linksback de eerste zomeraanwinst van de Rotterdammers zou zijn, maar dat nieuws lijkt voorbarig.

Smal maakt via zijn Instagram Story duidelijk totaal verrast te zijn over het nieuws dat hij naar Feyenoord zou gaan. “Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, zo schrijft de 26-jarige linksback.

Volgens de berichtgeving van het AD zou Smal een ‘meerjarig contract tekenen’ en de eerste zomeraanwinst van Feyenoord worden. Volgens de vleugelverdediger is er nog niets definitief.

Eerder maakte 1908.nl bekend dat Feyenoord zeer geïnteresseerd is in de diensten van Smal. Er was reeds een aanbieding neergelegd bij de linksachter, maar woensdag zou Smal nog twijfelen aan het maken van de transfer.

Smal loopt komende zomer uit zijn contract bij FC Twente en is inmiddels vrij om te onderhandelen met andere clubs over een vervolgstap in zijn carrière. Niet alleen Feyenoord wil Smal graag inlijven, want ook KAA Gent, FC Kopenhagen, RC Lens, Rangers en Celtic toonden al belangstelling.

Wat Feyenoord, gezien de concurrentie, precies van plan is met Smal, is onduidelijk. Naast Quilindschy Hartman beschikt trainer Arne Slot namelijk ook nog over Marcos López op de linksbackpositie. Wel wordt gemeld dat de eventuele komst van Smal ‘breed gedragen’ wordt binnen Feyenoord.

Het AD suggereert dat Feyenoord met de verkoop van López ruimte in de selectie maakt voor Smal, maar het is dus nog onduidelijk in hoeverre laatstgenoemde zelf al overtuigd is van de plannen.

