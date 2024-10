Gijp verbijsterd over actie van één Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet!’

René van der Gijp is verbijsterd over de rol van Josip Sutalo bij de tegentreffer van Ajax tegen FC Groningen, zo laat hij weten tijdens Vandaag Inside. De Kroaat moest handelend optreden, maar liet dat na en zag zo toe hoe Jorg Schreuders de 1-1 kon maken namens de bezoekers.

Ajax kwam zondag na een half uur spelen op voorsprong via Davy Klaassen, maar incasseerde halverwege de tweede helft een knullige tegentreffer. In de blessuretijd was het uiteindelijk Wout Weghorst die de Amsterdammers de punten bezorgde met een rake kopbal.

“Die Sutalo heeft pech, hè”, begint Van der Gijp zijn analyse van de tegengoal van Ajax tegen FC Groningen. “Hij krijgt hem eerst op zijn voet, dat was al niet de bedoeling. En daarna krijgt hij hem ook nog op zijn hoofd.”

Daarna barst de oud-prof in lachen uit. “Waar zit je nou naar te kijken man”, lacht hij, terwijl de beelden van de 1-1 van Schreuders erbij worden gehaald. “Dit kan echt niet”, concludeert Van der Gijp daarna met een serieuze toon.

Johan Derksen prijst vervolgens de Ajax-supporters die wekelijks naar de Johan Cruijff ArenA komen. “Die bak zat weer helemaal vol, hè. Die supporters zijn zo trouw, die blijven naar dit middelmatige team komen kijken. Dit was gewoon weer een vechtwedstrijd.”

Voormalig technisch directeur Sven Mislintat haalde Sutalo vorig jaar zomer naar Amsterdam. De inmiddels 24-jarige mandekker werd voor een bedrag van ruim twintig miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb.

Sutalo wist in zijn eerste seizoen bij Ajax totaal geen indruk te maken en mocht afgelopen zomer zelfs al vertrekken bij het juiste bod. Dit seizoen lijkt hij zich echter aardig herpakt te hebben onder Francesco Farioli. In zes wedstrijden in de Eredivisie werd al drie keer de nul gehouden.