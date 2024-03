Gijp geen fan van dit voetbalpraatprogramma: ‘Alsof je naar een crematie kijkt’

René van der Gijp heeft geen hoge pet op van Rondo, zo vertelt de televisiepersoonlijkheid dinsdagavond in Vandaag Inside. Gijp en Johan Derksen zijn wel te spreken over Rafael van der Vaart. “Hij is bij Studio Voetbal de enige die voor een beetje reuring zorgt”, aldus Derksen.

“Ik zat naar dat Rondo te kijken, maar dat is net alsof je naar een crematie zit te kijken”, steekt Van der Gijp direct van wal. “Er is ook niemand die iets tegen een ander zegt, hè? Rafael van der Vaart, die wel heel leuk is, raaskalt ook weleens, maar dan zeg je toch als Marco van Basten zijnde: ‘Heb jij te lang aan de lunch gezeten?’”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van der Gijp laat een fragment zien van de uitzending van Rondo van maandagavond. “Hoe ze erbij zitten, joh.” Derksen is blij dat hij niet meer in een écht voetbalpraatprogramma zit. “Ik zit nu heel afstandelijk al die voetbalshows te kijken en ik heb zelf ook twintig jaar meegedaan. Het is me een geleuter, er is ook niemand die iets leuks zegt.”

De mannen aan tafel zijn wel te spreken over Van der Vaart, die wekelijks te zien is bij Studio Voetbal en regelmatig te gast is bij Rondo. “Bij Studio Voetbal is Van der Vaart de enige die voor een beetje reuring zorgt”, aldus Derksen. Van der Gijp: “Als je dan dit (Rondo, red.) ziet... Van Basten zit gewoon zo (met zijn armen over elkaar, red.).”

Wilfred Genee denkt te weten waarom er doorgaans weinig spectaculairs gebeurt tijdens uitzendingen van voetbalpraatprogramma’s. “Waarom niemand leuk durft te zijn? Ik denk dat het ook meespeelt dat ze graag te vriend willen blijven met die spelers, waardoor er altijd nog een mogelijkheid is om ze te interviewen en een band met ze op te bouwen”, zegt de presentator.

“Dat is ons (de mannen van Vandaag Inside, red.) niet helemaal gelukt”, lacht Genee. Derksen: “De meesten zien zo’n avondje aan tafel als een sollicitatiegesprek. Zo’n Jan van Halst, die heeft allerlei baantjes gekregen omdat hij alleen maar open deuren ingeschopt heeft aan die tafels. Het is een nette jongen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties