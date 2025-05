Gigantische schorsing op komst voor José Mourinho

José Mourinho moet vrezen voor een nieuwe schorsing in Turkije. De Portugese trainer van Fenerbahçe kwam na de pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Beşiktaş – onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer – met een explosieve uitspraak over de integriteit van de Süper Lig.

Beşiktaş boekte zondagavond een felbevochten zege in het stadsduel. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Gedson Fernandes, die met zijn treffer Fenerbahçe definitief op achterstand zette in de titelstrijd. De ploeg van Mourinho staat nu acht punten achter op koploper Galatasaray en ziet de titel langzaam maar zeker uit zicht verdwijnen.

Zoals wel vaker dit seizoen haalde Mourinho na afloop uit naar de arbitrage en het bestuur van de Turkse voetbalbond. “Als enkele van je spelers niet goed presteren, beïnvloedt dat het collectief,” begon hij zijn analyse.

Al snel sloeg de Portugees een andere toon aan: “Het kampioenschap was al beslist voordat het seizoen begon. De uitkomst van deze competitie was allang bepaald. Wedstrijden die we thuis verloren, waren beslissend. VAR-beslissingen, scheidsrechtersbeslissingen…"

Het is niet de eerste keer dat Mourinho de Turkse arbitrage bekritiseert. Eerder dit seizoen kreeg hij al een schorsing van vier duels en een flinke boete voor soortgelijke uitspraken. De kans is groot dat zijn nieuwste tirade opnieuw gevolgen heeft: de Turkse bond zou volgens lokale media al een onderzoek zijn gestart naar zijn uitspraken van zondag.

De vraag is inmiddels of Mourinho zijn contract in Istanbul – dat nog één seizoen doorloopt – überhaupt zal uitdienen. De geruchten over een vroegtijdig vertrek worden luider, al wilde de 62-jarige trainer daar zelf niets over kwijt: “Ik praat daar niet over in de media. Als er iets is, bespreek ik dat intern met de president en het bestuur.”

Mourinho sorteerde toch voor op een mogelijk afscheid uit Turkije: "Ik ben het zo zat. Ik heb geen macht, niets verandert, maar dit is de waarheid."