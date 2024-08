Gezicht Berghuis spreekt boekdelen na horen van kritiek op Ajax-trainer Farioli

Francesco Farioli kan weinig met de kritiek van onder meer Wesley Sneijder en Marco van Basten op het spel van Ajax. De Italiaanse oefenmeester werd daags voor de Europese returnwedstrijd tegen Panathinaikos geconfronteerd met kritische noten van oud-voetballers.

Ajax won een week geleden het heenduel met 0-1 in Griekenland en hoopt zich deze donderdag in de Johan Cruijff ArenA ten koste van Panathinaikos te plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League.

Willem Vissers, journalist van De Volkskrant, confronteert Farioli tijdens de voorbereidende persconferentie met de kritiek van Sneijder en Van Basten.



“Meneer Farioli, jij bent een hele andere trainer dan veel andere trainers”, begint Vissers. “Vind je dat je genoeg waardering krijgt voor het proces waar je momenteel met Ajax in zit? Want op televisie zijn er veel oud-voetballers die vinden dat het voetbal dat er nu op de mat wordt gelegd niet past bij het Ajax-DNA.”

De vraag van Vissers zorgt voor ongeloof bij Steven Berghuis, die naast de Italiaanse oefenmeester zit. De rechtsbuiten zucht eens diep om vervolgens zijn hand voor zijn gezicht te slaan.

“Het belangrijkste voor mij is de waardering die ik van de spelersgroep krijg”, reageert Farioli vervolgens. “Zij zijn degenen die het verschil op het veld maken. Ik weet niet of waardering het juiste woord is, maar als een speler energie in zijn spel legt en met enkele ideeën komt, is dat mijn motivatie. Niet wat er in de media of wat er op tv gezegd wordt.”

“Als ik naar iedereen zou luisteren, dan houd ik geen tijd over voor andere dingen. Eerlijk gezegd: hoe we er nu voor staan als ploeg en club, dan kunnen we geen tijd verspillen en moeten we hard werken om onze doelstellingen te behalen”, aldus Farioli.