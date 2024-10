Gevangenisstraffen voor Groningen-fans die uit het uitvak klommen bij Heerenveen

Twee broers uit Groningen hebben een gevangenisstraf van vijf maanden opgelegd gekregen voor de ongeregeldheden rond de wedstrijd sc Heerenveen - FC Groningen. De twee klommen uit het uitvak en gingen de confrontatie aan met fans van de thuisploeg.

Het waren bijzonder vervelende taferelen tijdens de Derby van het Noorden afgelopen 22 september. Enkele FC Groningen-fans die bij de wedstrijd aanwezig waren besloten om na afloop van het duel om uit het uitvak te klimmen om op de vuist te gaan met delen van het thuispubliek, zo was te zien op beelden.

Zoals te doen gebruikelijk reisden veel FC Groningen-fans reisden af naar Friesland. Het uitvak in het Abe Lenstra Stadion biedt plaats aan 1.200 meegereisde fans, en het uitvak was compleet uitverkocht. De 2-1 nederlaag kon een aantal van hen niet verkroppen.

Ook de stewards, die de situatie met man en macht probeerden te deëscaleren, ontvingen enkele rake klappen van de uit Groningen meegereisde 'fans'. Uiteindelijk moest er een speciale politiemacht aan te pas komen om de orde te herstellen.

De hoogste straf is voor twee broers van 26 en 29 jaar uit Groningen. Zij hebben een gevangenisstraf van vijf maanden opgelegd gekregen, waarvan drie voorwaardelijk. Daarnaast moeten zij duizenden euro's aan schadevergoeding betalen aan twee agenten en een beveiliger en aan de netten en een zeil.

De broers lieten in de rechtbank weten dat ze in actie kamen nadat ze zagen wat er op de thuisvakken gebeurde. "Een vriend van ons werd op de grond gegooid. Ik wilde hem beschermen. Daarom ben ik over het hek geklommen", zo schrijft RTV Noord vanuit de rechtbank.





"Als ik de beelden zie schaam ik me ervoor", gaat het verder. "Ik wilde het juist de-escaleren. Wij gingen daar niet naar toe om te vechten, maar wilden onze vrienden helpen." Drie andere relschoppers hebben een taakstraf gekregen van 150 uur.