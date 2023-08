Geruchten over transfer lijken Harry Kane niets te doen: spits maakt 4 (!) goals

Zondag, 6 augustus 2023

Harry Kane heeft zondag een enorme bijdrage geleverd aan een oefenzege van Tottenham Hotspur. De club uit Londen won met liefst 5-1 van Shakhtar Donetsk, en Kane scoorde maar liefst vier keer. Het duel werd gespeeld in het Tottenham Hotspur Stadium, en de opbrengsten gingen naar Oekraïne om het land te steunen in de oorlog tegen Rusland.

Bijzonderheden:

Na ruim een half uur spelen opende Kane de score vanaf de penaltystip, na een overtreding op de van Leicester City overgekomen James Maddison: 1-0. Via Kevin Kelsy, die een voorzet binnenkopte, werd het vlak voor rust weer gelijk. Na rust was Kane, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Bayern München, helemaal los: de 2-1 was een rake kopbal op aangeven van Maddison, de 3-1 volgde na een steekbal van Dejan Kulusevski en de 4-1 was een benutte rebound. Uit de draai besliste invaller Dane Scarlett de eindstand in de blessuretijd op 5-1.

Tottenham Hotspur – Shakhtar Donetsk 5-1

38’ 1-0 Harry Kane (penalty)

45’ 1-1 Kevin Kelsy (assist: Danylo Sikan)

50’ 2-1 Harry Kane (assist: James Maddison)

55’ 3-1 Harry Kane (assist: Dejan Kulusevski)

79’ 4-1 Harry Kane

90+4’ 5-1 Dane Scarlett (assist: Dejan Kulusevski)