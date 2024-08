Gerónimo Rulli stopt na 7 minuten strafschop bij Olympique Marseille, dat dankzij Mason Greenwood eclatante overwinning neerzet

Olympique Marseille is het nieuwe Ligue 1-seizoen begonnen met een afgetekende overwinning. Roberto de Zerbi liet in zijn trainersdebuut niets heel van Stade Brest: 1-5. Hoofdrollen waren weggelegd voor aanwinsten Géronimo Rulli en Mason Greenwood.

Marco Bizot, doelman bij Stade Brest, moest het doel verdedigen van aanvallen van onder anderen de aankopen Greenwood en Elye Wahi. Ook Pierre Emile Højbjerg, een andere zomeraanwinst van l'OM, verscheen aan de aftrap.

Lang had Marseille niet nodig voor de openingstreffer. Greenwood noteerde het eerste Marseille-doelpunt van het seizoen. De aanvaller was vertrokken vanuit de rechtsbuitenpositie, stopte niet en schoot na nog geen 180 seconden spelen hard achter Bizot: 0-1.

Enkele minuten later leek Brest de gelijkmaker te kunnen noteren, toen het een strafschop toegekend kreeg. Rulli dook echter naar zijn linkerkant en hield de penalty knap tegen. Door zijn redding kon Marseille verder uitlopen in het eerste bedrijf.

Dat deed het via Luis Henrique en opnieuw Greenwood. Henrique kon vrij inschieten na goed voorbereidend werk van de Engelsman en Amine Harit. De voormalig Manchester United-speler schoot vervolgens een strafschop binnen: 0-3.

Vlak voor rust deed Stade Brest via Mahdi Camara nog wat terug. De middenvelder schoot de bal uit de volley, vanaf randje zestien, hard raak via de onderkant van de lat: 1-3. Het zou niets meer dan een eretreffer blijken.

Want in de tweede helft liep de ploeg van De Zerbi nog verder uit. Greenwood stond - niet voor het eerst - helemaal vrij aan de zijkant. De Brit legde laag voor en na matig wegwerken was Bizot kansloos op de inzet van Henrique, die dus ook zijn tweede treffer noteerde: 1-4.

Het slotakkoord was voor Wahi, die vanaf elf meter mocht aanleggen. Het was Greenwood die na een paar fraaie schaarbewegingen de penalty uitlokte, en Wahi die het leer onberispelijk in de linkerbovenhoek knalde: 1-5.