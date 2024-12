Geplaagde Guardiola wint met Man City tegen Van Nistelrooij eerste uitduel sinds 20 oktober (!)

Pep Guardiola heeft zondag zijn 500e wedstrijd als manager van Manchester City winnend afgesloten. De Citizens waren met 0-2 te sterk op bezoek bij het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. Manchester City kan de drie punten heel goed gebruiken. Het is de eerste zege in alle competities sinds 4 december (3-0 tegen Nottingham Forest) en de eerste uitzege in alle competities sinds 20 oktober (1-2 tegen Wolverhampton Wanderers). City klimt daardoor met een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie naar plek vijf in de Premier League. Van Nistelrooij blijft met Leicester achttiende.

Guardiola had zondag weer een basisplaats voor Kevin De Bruyne. Ook stond er één Nederlander aan de aftrap: Nathan Aké stond centraal achterin opgesteld.

Binnen tien minuten kreeg Manchester City de eerste grote kans van de wedstrijd. Een hoge bal van Rico Lewis werd uitstekend teruggelegd door De Bruyne, maar Erling Haaland zag zijn inzet belanden op de voeten van doelman Jakub Stolarczyk. Vlak daarna dacht Leicester City aan een strafschop nadat Jamie Vardy in botsing was gekomen met doelman Stefan Ortega, maar de spits stond in buitenspelpositie.

Na bijna twintig minuten spelen kreeg de ploeg van Ruud van Nistelrooij de eerste echte grote kans, nadat Jamie Vardy op Ortega schoot na een fout van Josko Gvardiol. Toch was het Manchester City dat de voorsprong pakte in het King Power Stadium. Een afstandsschot van Phil Foden werd compleet verkeerd verwerkt door Stolarczyk, waardoor Savinho in de rebound kon profiteren en zijn eerste goal voor de club maakte: 0-1.

Richting het einde van de tweede helft golfde het op en neer. Haaland schoof de bal na een knappe actie net langs het doel, niet veel later kopte Facundo Buonanotte op de paal namens Leicester.

Vijf minuten na rust claimde Leicester opnieuw een penalty, toen Buonanotte bij een kapbeweging in contact kwam met de glijdende Aké. Scheidsrechter Michael Oliver vond het te licht voor een strafschop. Leicester bleef aandringen en had na een uur spelen de pech dat Manuel Akanji een gevaarlijk hakballetje van James Justin van de doellijn haalde. Daar kwam City heel goed weg.

In de 68ste minuut volgde opnieuw een enorme kans voor Leicester. Een uitstekende voorzet van Stephy Mavididi leek een intikker te worden voor Vardy, maar de spits schoot over. City overleefde de storm van Leicester en maakte een kwartier voor tijd vrijwel uit het niets zijn tweede treffer. Een voorzet van Savinho werd overtuigend binnengekopt door Haaland: 0-2. Het verzet van Leicester was daarmee voor het grootste deel gebroken. In de slotfase raakte Vardy met een kopbal nog wel de bovenkant van de lat.