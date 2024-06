Georgië laat tegen Tsjechië opnieuw gigantische kans liggen in blessuretijd

Georgië heeft zijn eerste punt ooit op een EK gepakt, maar zal desondanks balen. Diep in blessuretijd kreeg Sasa Lobjanidze een enorme kans op de winnende 2-1, maar miste en speelde dus gelijk tegen het betere Tsjechië: 1-1. Georges Mikautadze zette Georgië vlak voor rust op voorsprong, Patrik Schick tekende na de onderbreking voor de gelijkmaker. Beide ploegen staat nu op één punt en moeten hun laatste groepswedstrijd winnen om kans te blijven houden op de achtste finales.

Bondscoach Willy Sagnol van Georgië voerde één wijziging door in zijn opstelling na de 3-1 nederlaag tegen Turkije. Giorgi Chakvetadze verloor zijn basisplaats, Zuriko Davitashvili mocht het vanaf de aftrap laten zien.

Bij Tsjechië besloot bondscoach Ivan Hasek drie nieuwe spelers de kans te geven. Dávid Jurasek, Václav Cerný en Adam Hlozek vervingen in de plaats van Pavel Sulc en Dávid Doudera en Jan Kuchta.

De wedstrijd begon spectaculair. Georgiy Tsitaishvili wist de bal na zijn fraaie loopactie net niet bij een medespeler te bezorgen, terwijl doelman Giorgi Mamardashvili aan de andere kant direct aan de bak moest om pogingen van Hlozek en Schick onschadelijk te maken.

De Tsjechen waren de betere partij, maar de grote mogelijkheden bleven na het absolute begin van de wedstrijd uit. Wel moest Mamardashvili in actie komen om een afstandsschot van Lukás Provod te keren. Hlozek dacht vlak daarna alsnog voor de 0-1 te zorgen, maar al snel werd duidelijk dat hij hands had gemaakt in de aanloop naar zijn doelpunt, die dus werd afgekeurd.

De ploegen leken met een 0-0 stand de kleedkamers op te zoeken, maar niets bleek minder waar. Een indraaiende vrije trap kwam terecht bij Vitesse-icoon Guram Kashia, die er in alle vrijheid niet in slaagde om de bal in de verre hoek te werken en dus op de benen van Jindrich Stanek stuitte.

Uit de herhaling bleek echter dat Robin Hranác de bal tegen zijn uitgestoken arm kreeg: strafschop. Mikautadze pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot binnen in de rechterhoek: 1-0. Nog voor het einde van de eerste helft kreeg Tsjechië een reuzenkans om de gelijkmaker aan te tekenen. Schick draaide knap open en leek met links de linkeronderhoek te vinden, maar had niet gerekend op Mamardashvili, die een schitterende redding uit zijn hoge hoed toverde.

Vlak nadat Anzor Mekvabishvili de kans liet liggen om Georgië op 2-0 te zetten, was het aan de andere kant wel raak. Een hoekschop werd door invaller Ondrej Lingr op de paal gekopt, maar gelukkig voor de Tsjechen stond Schick op de juiste plek op het juiste moment en tikte hij met zijn borst binnen: 1-1. Uit de volgende hoekschop werd Tsjechië opnieuw levensgevaarlijk, maar de snoeiharde kopbal van Ladislav Krejci vloog net naast.

Flinke tegenvaller voor Tsjechië was het geblesseerd uitvallen van Schick, die zich liet vervangen door Mojmír Chytil. Tsjechië bleef desondanks beter dan Georgië en ging nadrukkelijk op zoek naar de 2-1. Feyenoorder Lingr, die een bedrijvige indruk maakte, moest ondanks zijn prima schot zijn meerdere erkennen in Mamardashvili.

De Tsjechen namen risico's en dat kwam ze bijna extreem duur te staan. Lobjanidze kreeg een gigantische kans om te scoren uit een counter, maak schoot centimeters over en dus eindigde het duel in 1-1. In de eerste groepswedstrijd, tegen Turkije, liet Georgië ook al enorme kansen liggen in blessuretijd. Daardoor werd het niet 2-2, maar verloren de manschappen van Sagnol met 3-1.

