‘Georges Mikautadze heeft voor 20 miljoen euro toptransfer te pakken’

Georges Mikautadze verlaat FC Metz en gaat verder bij AS Monaco, zo verzekert L'Équipe dinsdag. De Georgische aanvaller ruilde Ajax in januari op huurbasis in voor Metz, dat hem voor 13 miljoen euro definitief overnam. Na de degradatie uit de Ligue 1 is echter besloten om Mikautadze voor 20 miljoen euro aan Monaco te verkopen.

"Iedereen bedankt, bedankt voor alles", schrijft Mikautadze dinsdag op Instagram bij een video waarin hij Metz bedankt voor de samenwerking. In de bijbehorende video van ruim negen minuten komen de hoogtepunten van de aanvaller bij Metz voorbij.

Mikautadze werd vorig jaar zomer voor 16 miljoen euro overgenomen door Ajax, dat de miljoenenaankoop echter nauwelijks gebruikte. Metz nam hem op huurbasis terug, waarna Mikautadze helemaal opbloeide. Waar hij in de Eredivisie niet scoorde, kwam de Georgisch international in de Ligue 1 tot 13 goals in 20 duels.

Monaco legt naar verluidt 20 miljoen euro neer voor Mikautadze, die nog wel moet tekenen bij de nummer twee in de Ligue 1 van afgelopen seizoen. Het is nog onduidelijk voor hoeveel seizoenen Mikautadze gaat tekenen in Monaco.

Mikautadze, die met Georgië deelneemt aan het EK in Duitsland, wilde voor EURO 2024 duidelijkheid over zijn toekomst. Die is er nu dus met de aankomende transfer naar Monaco. Hij is de beoogde opvolger van Wissam Ben Yedder, die de club inmiddels heeft verlaten. Olympique Lyon, RC Lens en Stade Rennes vissen achter het net wat betreft Mikautadze.

"Ik zal volgend seizoen wederom in de Ligue 1 spelen, dat kan ik bevestigen", sprak de 23-jarige spits zich maandag uit tegenover een Georgisch medium, geciteerd door Fabrizio Romano. "Ik blijf in Frankrijk, maar ik weet nog niet voor welke club ik uitkom. Dat wordt binnenkort duidelijk."

Trap na naar Ajax

Mikautadze liet enige tijd geleden in gesprek met Franse media al weten dat hij totaal niet kon aarden in Amsterdam en dat Ajax hem vergeten zou zijn tijdens zijn verhuurperiode in Frankrijk. Hoewel de club regelmatig contact met zijn zaakwaarnemer heeft, rekenen de Amsterdammers ook niet meer op de spits, schreef

“Dat hij in de Franse pers zo uithaalde, wordt gezien als tactiek om in de zomer niet meer terug te hoeven keren. Het moet dus heel gek lopen wil Mikautadze ooit nog het Ajax-shirt dragen”, zo klonk het.

