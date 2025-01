Genee reageert voor het eerst op uithaal van Derksen over 'stuitend' gedrag

Wilfred Genee heeft vrijdag in De Oranjewinter gereageerd op de kritiek van Johan Derksen. De Snor haalde uit naar de presentator van Vandaag Inside, die live op de radio een lijstje voorlas dat door Derksen was doorgestuurd naar Genee.

Er stonden namen op van wie Derksen hoopt dat zij ooit te gast worden uitgenodigd bij de hitshow. Glennis Grace was een van de opvallende namen op het lijstje. "Wat hij heel erg vindt is dat Glennis Grace op een gegeven moment behoorlijk op de blaren heeft gezeten en wel weer een kans verdient", zei Genee live bij Radio 538.

Derksen was woest dat Genee de lijst zomaar uitlekte. "Daar was ik behoorlijk van op mijn pik getrapt", vertelde hij aan Shownieuws. "Kijk, ik stuur een mail naar de eindredactie en die komt bij Wilfred terecht en die leest die mail voor op de radio. Ik vind het stuitend werkelijk. Stuitend."

"Ik vind het te gek voor woorden dat als ik een mail naar iemand stuur, dat een derde persoon die mail op de radio of tv voor staat te lezen", ging de tirade verder. Het is niet 'chic' en niet 'ethisch', foeterde Derksen.

Genee

Genee werd vrijdagavond in De Oranjewinter geconfronteerd met de uithaal van Derksen aan zijn adres. ''Heb je er een beetje zin in, maandag? Dan gaan jullie weer ‘gezellig’ beginnen, met Johan'', zei presentatrice Hélène Hendriks met een kwinkslag.

Genee schoot in de lach om die opmerking en had een cynische reactie in petto. ''Ik vind het stuitend wat je nu zegt. Ik zou er wel even mee oppassen.'' Telefonisch contact met Derksen is er nog niet geweest. ''Nee, dat doen wij nooit.''

Hendriks liet het onderwerp niet direct liggen. ''Jij dacht: ik knal dat mailtje van Johan gewoon op de radio. Wat kan jou het schelen?'' Genee legde vervolgens uit hoe de vork precies in de steel zit.

''Het ging zo: ik was bij de radio en daar zeiden ze: 'Moeten er geen nieuwe namen komen?' Toen zei ik: 'Ik heb die en die genoemd en Johan heeft ook nog een lijstje ingediend'. Ik vond het een goed lijstje, en heb dat lijstje ook even voorgelezen.''