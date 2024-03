Genee maakt oprechte excuses na grap over collega-presentator: ‘Slappeling!’

Wilfred Genee heeft zijn excuses aangeboden aan collega-presentator Marcel Maijer. De presentator van Veronica Offside kraakte een week geleden de presentatievaardigheden van Maijer tijdens het voetbalpraatprogramma af, maar besefte zich later dat dit misschien niet heel handig was.

Waar Genee als presentator te zien is bij Vandaag Inside en Veronica Offside, neemt Maijer de Champions League duels op RTL 7 voor zijn rekening. Genee besloot een week geleden om tijdens Veronica Offside enkele grappen over zijn collega-presentator te maken. Jan Boskamp en Wesley Sneijder zouden een dag later bij Maijer enkele Champions League-wedstrijden analyseren.

“Met Marcel Maijer gezellig een hele uitzending maken. Van begin tot einde een uitzending maken. Tik…”, begon Genee. Wesley Sneijder antwoordde: “Tak.” Jan Boskamp nam het vervolgens op voor Maijer: “Waarom zit je die jongen weer uit te lachen? Je bent echt een waardeloze gozer.”

“Shit, ik vergat dat we op tv zijn. We zaten net in de kleedkamer. Ik haal dingen door elkaar. Dat had ik niet moeten doen. Stom van me”, aldus een dollende Genee.

Wim Kieft kon zich echter wel in de kritiek op Maijer vinden. “Als je presenteert, en je wilt een wedstrijdanalyse doen met twee analisten in de studio, dan kun je niet van tevoren de vragen bedenken. Jij weet er alles van Wilfred. Als er een antwoord komt dat je misschien niet verwacht, of niet helemaal een antwoord is op je vraag, dan moet je een beetje improviseren. Daar is niet iedereen even goed in.”

“Marcel Maijer is daar niet zo goed in, zeg jij?”, vroeg Genee aan Kieft, die hierna antwoordde: “Nou, ik vind het niet zijn kracht als ik heel eerlijk mag zijn.”

Genee maakte vervolgens nog een grap over Maijer. “Waar zit de kracht van Marcel dan? Nee, sorry, ik moet ophouden nu. Zo flauw dit.” Boskamp keek hoofdschuddend toe: “Je bent echt een stuk vergif aan het worden. Niet te geloven.”

Excuses van Genee

Maandagavond besloot Sneijder het op te nemen voor Maijer door Genee te confronteren. “Jij bent ook een slappeling trouwens, hè!”, begon de oud-prof. “Eerst zit je hier in dit programma Marcel af te kraken en daarna ga je hem bellen.”

“Ja ik heb hem gebeld”, reageerde Genee. “Het was een beetje flauw van mij. We waren een week geleden voor de uitzending een beetje aan het dollen met zijn allen. Ik vond het een beetje flauw van mij dat ik het had doorgevoerd tijdens de uitzending. Dat kan toch?”

Het antwoord van de presentator zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Sneijder: “Wij moeten hier maar iedereen afkraken van jou. Dan zeg je voor de uitzending: ‘Wel vuurwerk, hè.’ Ik zat de de dag erna met Marcel Maijer en hij vond het niet leuk dat je op televisie grappen over hem maakte.”

