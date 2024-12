Genee maakt het Nijhuis moeilijk met pijnlijke vraag over zijn 'Roemeense kinderen'

Bas Nijhuis is maandag na maandenlange afwezigheid teruggekeerd in Vandaag Inside. De scheidsrechter, die vanwege privéproblemen een tijdje niet meer aanschoof, kreeg bij de opening van de talkshow direct een pijnlijke vraag van presentator Wilfred Genee.

In augustus 2024 onthulde Privé een affaire die Nijhuis heeft gehad met zijn minnares Mandy. De scheidsrechter zou daarbij vergaande verhalen hebben verzonnen. Zo zou hij bezig zijn met de adoptie van twee Roemeense kinderen. Ook zou de verzorging van zijn zieke moeder, die zou lijden aan de ziekte van Parkinson, tijd in beslag nemen. "Alles is gelogen", zei Mandy, die appjes lekte aan het roddelblad.

Genee kon het niet laten om er maandag bij de opening van VI op terug te komen. "Hoe is het met de Roemeense kinderen?", aldus Genee. Nijhuis stond met de mond vol tanden. "Ik heb geen idee, hoe het daarmee is", aldus de scheidsrechter, waarna een stilte viel.

Johan Derksen nam het vervolgens op voor Nijhuis, die voorheen bijna wekelijks bargast was in Vandaag Inside. "Ik vind dit een beetje een verkeerd begin", aldus de Snor. "Een beetje raar, ja", reageerde Nijhuis.

"Ik dacht: ik gooi er gelijk even een geintje in", aldus Genee. "Jouw geintjes komen niet altijd aan", reageerde Derksen. Genee liet vervolgens voor de grap een kijkersvraag in het Roemeens zien. "Dan heeft deze vraag dus ook geen zin."

Derksen verdedigt Nijhuis. "Ik wil nogmaals een lans voor hem breken. Bas is door omstandigheden in een vervelende situatie gekomen. Dat is niet alleen voor Bas vervelend, maar ook voor zijn directe omgeving. Bas is aan Nederland geen verantwoording verschuldigd."