Privé onthult bizarre appjes van Bas Nijhuis aan zijn minnares Mandy

Bas Nijhuis is hoofdpersoon in een bizar verhaal dat in de nieuwe editie van Privé staat. De bekende scheidsrechter wordt daarin door zijn vermeende minnares Mandy neergezet als een ziekelijke fantast. "Echt alles heeft hij verzonnen", aldus Mandy.

Nijhuis is al drie jaar verloofd met Chantal, maar zou ondertussen een buitenechtelijke affaire hebben onderhouden met Mandy. Die affaire duurde twee jaar.

In die tijd kwam Mandy nooit bij Nijhuis thuis. De scheidsrechter gebruikte allerlei smoesjes om zijn dubbelleven geheim te kunnen houden.

"Ik geloofde hem in alles en dacht echt dat zijn relatie voorbij was. Hij vertelde toen ook dat zijn verloofde bij haar moeder woonde in Holten."

Nijhuis hield Mandy vergaande verhalen voor. Zo zou hij bezig zijn met de adoptie van twee Roemeense kinderen. Ook zou de verzorging van zijn zieke moeder, die zou lijden aan de ziekte van Parkinson, tijd in beslag nemen.

"Echt alles is verzonnen", weet Mandy nu. "Het verhaal over de twee Roemeense kindjes klopt ook niet, dat heb ik later van Chantal begrepen. Ze bestaan zelfs helemaal niet. Zelfs dat zijn moeder ernstig ziek is, is uit zijn duim gezogen."

Mandy begon het vreemd te vinden dat ze nooit welkom was bij Nijhuis thuis. Op een dag besloot ze op eigen houtje naar het huis van de arbiter te rijden. Tot haar grote schrik zag ze daar Chantal 'gewoon' binnen zitten. "Mijn hart zat in mijn keel, ik was zo van slag, ik ben doorgereden."

De volgende dag besloot Mandy terug te gaan naar het huis van Nijhuis. Daar volgde een ongemakkelijk gesprek met Chantal.

Nijhuis wenst desgevraagd niet te reageren op het verhaal van Privé. Hoofdredacteur Evert Santegoeds vindt het verhaal solide genoeg om te publiceren. "Het is een boeiend verhaal, geïllustreerd met allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft, waarin ook de ziekte van zijn moeder genoemd wordt, die er helemaal niet schijnt te zijn. Gelukkig maar, maar wat een rare man zeg!"

In Vandaag Inside, waar Nijhuis regelmatig te gast is, werd de publicatie donderdag kort besproken. "Mensen denken dat we Bas aan het sparen zijn, maar we willen eerst het verhaal van Bas een beetje begrijpen, toch, hoe dat allemaal zit?", aldus Wilfred Genee.

Johan Derksen nam het op voor Nijhuis: "Er staat een vreselijk verhaal in, behalve Bas z’n mening en z’n verhaal. Die hebben ze overgeslagen. Het is het zoveelste geval van iemand die rancuneus is die naar een blad als Privé stapt en op haar wenken bediend wordt, want Bas wordt volledig afgebrand."