Gemiste kansen worden Ajax fataal bij officieus debuut van Francesco Farioli

Francesco Farioli heeft verloren bij zijn officieuze debuut voor Ajax. De Amsterdammers namen het op tegen PEC Zwolle en kregen met name na het eerste uur genoeg kansen, maar konden een nederlaag niet voorkomen: 0-1. Anthony Fontana was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.

Farioli kon logischerwijs nog niet beschikken over Brian Brobbey en Steven Bergwijn, terwijl de al uitgeschakelde Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa nog genieten van hun vakantie. Ahmetcan Kaplan is nog met Turkije actief op het EK in Duitsland en was er vrijdagmiddag dus ook niet bij. Diant Ramaj begon onder de Amsterdamse lat, met voor hem Devyne Rensch, Jakov Medic, Dies Janse en Jorrel Hato.

Op het middenveld konden Jordan Henderson, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor rekenen op een basisplaats. De voorhoede bestond uit Carlos Forbs, Chuba Akpom en Mika Godts. Laatstgenoemde begon goed aan de wedstrijd en was meermaals gevaarlijk met de bal aan zijn voet. Zo schakelde de Belg na vijf minuten zijn directe tegenstander uit om de bal vervolgens terug te leggen op Rensch, die zijn inzet hoog over zag vliegen.

Ajax kreeg de grootste kans van de openingsfase na een kwartier spelen. Carlos Forbs tikte de bal langs de uitkomende Kenneth Vermeer, maar Eliano Reijnders kon nog net voorkomen dat Godts het laatste zetje kon geven en zo kon scoren. Vijf minuten later kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij een goal van Fontana.

Gabriël Reiziger stuurde Reijnders weg met een uitstekende steekbal. Laatstgenoemde leek om Ramaj heen te willen dribbelen, maar dat kon de Amsterdamse defensie voorkomen. Via de kluts en met wat geluk kwam de bal uiteindelijk bij Fontana terecht, die Ramaj met een schot in de rechterbovenhoek verschalkte: 0-1.

PEC wilde de voorsprong zo snel mogelijk uitbreiden en dat lukte in de minuten na de openingstreffer nog bijna ook. Zo moest Medic met een verdedigende actie een doelpunt voorkomen en kon Ramaj een kopbal van dichtbij over kijken. Medic nam het doel van Vermeer kort voor rust onder vuur, maar zonder succes. Laatstgenoemde moest ook nog in actie komen na een knap schot van Taylor.

Godts kwam het dichtst bij de gelijkmaker in de eerste helft. De Belgische dribbelaar zag zijn geplaatste schot maar nét langs de voor hem verkeerde kant van de paal vliegen. Na rust ging Ajax door met de jacht op de 1-1, die Hato eigenlijk had moeten maken in de 53ste minuut. De linkspoot had de bal voor het intikken na een goede voorzet van Forbs, maar Jasper Schendelaar kon nog redding brengen en daardoor een tegentreffer voorkomen.

Na een uur spelen werden alle spelers van Ajax naar de kant gehaald. Farioli bracht onder anderen Anton Gaaei, Owen Wijndal, Sivert Mannsverk, Benjamin Tahirovic en Julian Rijkhoff binnen de lijnen. Kian Fitz-Jim, die ook was ingevallen, was verantwoordelijk voor de eerste actie van het nieuwe Amsterdamse elftal. De middenvelder kwam met een geweldige dribbel langs zijn directe tegenstander, maar schoot recht op Schendelaar af.

Schoten van Christian Rasmussen en Rijkhoff bleken eveneens een prooi voor Schendelaar. Eerstgenoemde kwam er na ruim tachtig minuten spelen nog razendsnel uit op de counter, behield het overzicht en legde de bal breed op Kristian Hlynsson. De IJslander leek de bal voor het inschieten te hebben, ware het niet dat de defensie van PEC dat schot nog net kon kraken en zodoende een gelijkmaker kon voorkomen. Die gigantische kans had er eigenlijk in gemoeten voor Ajax. Datzelfde gold in de slotfase voor een schot van Fitz-Jim, die vanaf enkele meters hoog over schoot.

