‘Gemiste kans van Ajax’ kan in Champions League actief blijven

Maandag, 14 augustus 2023 om 13:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:06

1. FC Union Berlin overweegt om Leonardo Bonucci van zijn uitzichtloze situatie bij Juventus te verlossen, zo meldt Relevo. De 36-jarige verdediger van Juventus behoort niet langer tot de eerste selectie van de Oude Dame en moet vertrekken uit Turijn. Bonucci beschikt bij Juve nog over een contract tot medio 2024.

Bonucci werd vier weken geleden uit het eerste elftal van Juve gezet en mocht vervolgens ook niet mee naar de Verenigde Staten, waar de selectie van Massimiliano Allegri zich voorbereidde op het nieuwe seizoen. De Italianen willen doorselecteren en daarom is er geen plek meer voor de 121-voudig international van Italië. De stopper zou te weinig meer toevoegen aan de huidige selectie en Allegri wilde aanstormend talent de ruimte bieden om zich te tonen.

Juve lijkt overigens niet op zoek te gaan naar een vervanger, daar de club naar verluidt Dean Huijsen een kans wil geven. De achttienjarige Nederlander verlengde onlangs zijn contract tot medio 2027. Ook de 21-jarige Koni De Winter, die terugkeert van Empoli na een huurperiode, klopt op de deur van het eerste elftal.

Valentijn Driessen meldde eind juli in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat Bonucci tevergeefs is aangeboden bij Ajax. Bonucci is gevraagd of hij Ajax eventueel zou zien zitten op een strandje in Italië. Hij zei: ‘Nou ja, waarom niet? Ik wil dolgraag blijven voetballen", aldus Driessen, die vertelde dat de Italiaan niks hoorde van de Amsterdammers.

Bonucci heeft nu dus de interesse gewekt van Union Berlin. Die Eisernen eindigden het afgelopen seizoen verrassend vierde in de Bundesliga en gaan daardoor voor het eerst in de historie de Champions League in. Diogo Leite was deze zomer tot nog toe de grootste aanwinst van Union. De verdediger kwam voor 7,5 miljoen euro over van FC Porto. De Duitsers zijn echter ook dicht bij de komst van Robin Gosens. De 29-jarige linksback komt voor 15 miljoen euro inclusief bonussen over van Internazionale.