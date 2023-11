‘Geldwolf’ Donnarumma kan ludieke actie van Curva Sud AC Milan verwachten

Dinsdag, 7 november 2023 om 17:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

Gianluigi Donnarumma keert dinsdagavond terug naar San Siro voor de Champions League-ontmoeting met zijn ex-club AC Milan. De doelman was jarenlang een gewaardeerde kracht bij i Rossoneri, voordat hij in de zomer van 2021 naar Paris Saint-Germain vertrok. Milan-fans vinden Donnarumma een geldwolf en zijn daarom van plan om valse briefjes geld naar beneden te gooien.

Het feit dat Donnarumma transfervrij uit de Italiaanse modestad vertrok, heeft kwaad bloed gezet bij de tifosi van Milan. De club had er alles aan gedaan om Donnarumma binnenboord te houden, maar het jeugdproduct besloot ondanks een aanbod van ongeveer 150.000 euro per week te opteren voor een vertrek naar Parijs.

Donnarumma was sinds 2013 actief in de jeugdopleiding van Milan, waarvoor hij uiteindelijk 251 wedstrijden in het eerste keepte. Donnarumma brak al op zeer jonge leeftijd door en werd jarenlang gezien als de beste jonge doelman die er op dat moment rondliep. Van een contractverlenging wilde de inmiddels 24-jarige sluitpost echter niets weten.

Donnarumma werd altijd verweten dat hij wegens een hoger salaris in Frankrijk de overstap naar PSG maakte. Ultra's van de Curva Sud van Milan zijn daarom dinsdagavond van plan om vals geld naar beneden te gooien. Daarop is een afbeelding van Donnarumma te zien met de tekst 'mercenario', oftewel 'huurling'. Het briefje wordt omgeven door het getal 71. Dat getal staat voor 'man zonder waarden'.

?? AC Milan fans will throw these fake bank notes at Donnarumma tonight at San Siro… …as they felt betrayed when he left the club as free agent to join PSG more than two years ago. pic.twitter.com/KyWubSZFcl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2023

Donnarumma zelf heeft zich nog nooit echt uitgesproken over zijn redenen om Milan te verlaten. Twee weken geleden, voor PSG - Milan, probeerde Sky Italia een antwoord bij hem los te peuteren. Zonder succes. "Twee jaar lang heb ik kritiek gekregen en het doet pijn, gezien wat ik al die jaren aan Milan heb gegeven, tot op de laatste dag."

"Het wordt een bijzondere wedstrijd. Er komt een moment om alles uit te leggen. Op dit moment valt er niets anders te zeggen. Er is een wedstrijd te spelen en te winnen. Ik ben gefocust op de wedstrijd, maar de emotie is er zeker.” Twee weken geleden nam Donnarumma het al op tegen zijn oude liefde. PSG bleek toen in eigen stadion met 3-0 te sterk.

Donnarumma deed de hele wedstrijd mee en hield dus ook zijn doel schoon. PSG kan dinsdagavond een grote stap richting overwintering in de Champions League zetten. Bij een zege komt PSG op negen punten uit vier duels terecht. Milan, dat op twee punten staat in Groep F, moet eigenlijk winnen. Het duel in San Siro begint om 21:00 uur.