Gelach en applaus klinkt als Louis van Gaal klein ‘sneertje’ uitdeelt naar Ronald Koeman

Louis van Gaal vindt min of meer dat hij als bondscoach van het Nederlands elftal betere resultaten kan overleggen dan Ronald Koeman. De 72-jarige coach, die met Oranje op het WK van 2014 de halve finale bereikte en acht jaar later op het WK in Qatar de kwartfinale, zegt dit vrijdagavond in de talkshow Humberto à Paris, al plaatst hij wel een duidelijke kanttekening.

"De vraag is dus of je een betere bondscoach bent dan Ronald Koeman?", verwijst presentator Humberto Tan naar een dagelijks item met Frank Evenblij, die zich afvraagt of Van Gaal als bondscoach van Oranje beter heeft gepresteerd dan zijn opvolger Ronald Koeman.

"Daar kan ik geen antwoord op geven", is Van Gaal duidelijk. "Ik kan alleen maar bij de feiten blijven. En dan moet je elkaar vergelijken op de feiten, en niet op andere dingen." Tan stelt in dat kader dat het bereiken van de halve finale op een WK beter is dan het halen van de halve finale van een EK, zoals Koeman in Duitsland deed met Oranje.

"Dat is een ding dat duidelijk is. Maar ik heb ook niet één keer verloren", aldus Van Gaal, waarna er gelach ontstaat in de studio en er al snel applaus klinkt. Tan knikt instemmend en met een wat vreemde blik, en lijkt te moeten nadenken over zijn antwoord.

"Dit is eigenlijk een bijzonder moment. Want eigenlijk ben je sinds het WK niet meer op tv geweest. Waarom niet?", verlegt Tan de aandacht naar een ander onderwerp. "Omdat ik vind dat bijna driekwart van de media zich kritisch hebben geuit over het resultaat en de manier van spelen van het Nederlands elftal in Qatar."

Tan wil weten waarom Van Gaal zich dat zo aantrekt. "Ik trek me er ook niets van aan. Ik ben nog steeds dezelfde coach, de spelers volgen mij. Maar als de media mij nu vraagt, zeg ik: 'Nee, sorry'. En dat ik bij jou (Humberto Tan, red.) ben, heeft te maken met het feit dat jij voor niets de presentator was op het gala van Spieren voor Spieren. En dan wil ik wat terugdoen."

"En daarom kom ik bij jou. En ik kom ook bij Carrie (Ten Napel, red)", verwijst Van Gaal naar de talkshow die Carrie ten Napel in het najaar gaat maken voor Omroep Max. Dit zal gebeuren vanuit de kantine van IJsselmeervogels. "Want zij heeft ook gratis opgetreden voor Spieren voor Spieren.En dat vind ik heel mooi."

