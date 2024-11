Gefrustreerde Guardiola komt met zuur antwoord over Feyenoord

De frustratie druipt er kort na het eindsignaal tegen Feyenoord (3-3) vanaf bij Pep Guardiola. De coach van Manchester City had weinig trek in het interview na afloop met Noa Vahle en kwam met een vrij zure reactie op de prestatie van de tegenstander uit Rotterdam.

Manchester City dacht de zege in de Champions League-wedstrijd na een 3-0 voorsprong in de tas te hebben, maar Feyenoord knokte zich sensationeel helemaal terug.

Vahle opent na afloop met de vraag wat Guardiola heeft gezegd tegen zijn spelers in de kleedkamer. "Niks", is het korte antwoord.

Vahle merkt dat Guardiola geïrriteerd is en stipt dat aan. "Nee, dit is voetbal", reageert de Catalaan. "We speelden een goede wedstrijd. Het was prima, op 3-0 komen was goed. Maar na een fout stonden we toe dat ze terugkwamen." Guardiola doelt op een foute terugspeelbal van Josko Gvardiol, die daarmee de 3-1 van Anis Hadj Moussa inleidde.

"We zijn kwetsbaar op dit moment", zegt Guardola. "Zij maakten daarna uit twee momenten twee goals. Met alle kansen die we vandaag hebben gehad hebben we het niet kunnen afmaken. We gaven de 3-1 weg door een fout. Daarna waren we niet stabiel, om diverse redenen. Ze straffen ons."

Vahle vraagt of Guardiola een compliment over heeft voor Feyenoord. De manager laat een stilte vallen en reageert schouderophalend: "Ik weet het niet. We geven de goals zelf weg, dus..."

"Ze scoren drie keer, dus daarvoor moet je ze wel waardering geven. Maar ik analyseer mijn eigen team. Mijn collega (Brian Priske, red.) kan spreken over zijn team", besluit Guardiola.