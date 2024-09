Gefrustreerde Emiliano Martínez uit woede op cameraman na verlies tegen Colombia

Emiliano Martínez heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag weer eens van zijn slechte kant laten zien. De Argentijn kon de nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Colombia (2-1) niet verkroppen en botvierde zijn frustratie op een cameraman.

Het was voor Argentinië de tweede nederlaag in de WK-kwalificatie. Nadat eerder met 2-0 van Uruguay werd verloren, was ditmaal Colombia te sterk. James Rodriguez was met een goal en een assist van grote waarde voor los Cafeteros.

Martínez werd in de eerste helft geklopt door een rake kopbal van Yerson Mosquera en was tevens kansloos op de strafschop van Rodriguez. Na afloop van de wedstrijd was hij zijn emoties niet de baas.

Een cameraman besloot zich te concentreren op Martínez, die daar duidelijk niet van gediend was. De winnaar van de Gouden Handschoen tijdens het WK 2022 duwde de camera zichtbaar gefrustreerd weg met zijn hand.

Het is niet voor het eerst dat Martínez in opspraak raakt. Tijdens de huldiging in Qatar maakte hij een obsceen gebaar door zijn trofee voor zijn geslachtsdeel te houden. Ook in de Conference League-wedstrijd tegen Lille OSC kwam hij in opspraak.

De doelman redde twee keer in de strafschoppenserie, maar werd onderwerp van controverse toen hij zich richtte tot de supporters van Lille. Het kwam hem op een gele kaart en een schorsing te staan.

Ook was er een klein sportief succesje voor Martínez. De Argentijn is de enige doelman op de lijst met dertig overgebleven kandidaten voor de Ballon d'Or. De uitreiking van de prestigieuze prijs vindt dit jaar plaats op 28 oktober in het Théâtre du Châtelet in Parijs.