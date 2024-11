Gefrustreerde Almere City-fans richten woede op selectie met kraakhelder spandoek van zes woorden

Almere City-fans hebben tijdens het thuisduel met Feyenoord een spandoek uitgerold op de tribunes van het Yanmar Stadion. De tekst luidde: 'waar rook is, moet vuur zijn' en is uiteraard een verwijzing naar het uitermate teleurstellende seizoensverloop van de Flevolanders.

Almere City sprokkelde in elf duels pas zes magere puntjes en werd door de amateurs van Quick Boys hard uit de TOTO KNVB Beker gekegeld: 3-0. Voor de supporters van de ploeg van Hedwiges Maduro was de maat even vol.

Na een turbulente openingsfase, waarin in een kwartier tijd drie keer gescoord werd - twee keer door Feyenoord en één keer door Almere - rolde de Almere-aanhang een spandoek uit en stak het tegelijkertijd de nodige fakkels af.

'Waar rook is, moet vuur zijn', las de tekst op het spandoek. Zo probeert de fanatieke aanhang van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie-ranglijst de ploeg aan te sporen om meer pit, energie, vuur in hun wedstrijden te leggen.