‘Geëxplodeerd’ Feyenoord bereikt bijzondere mijlpaal en jaagt op PSV

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 07:50 • Wessel Antes • Laatste update: 09:00

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Feyenoord timmert niet alleen op het veld hard aan de weg. De regerend landskampioen heeft maandagavond de bijzondere mijlpaal van 1 miljoen volgers op Instagram bereikt. Het mediateam van de Rotterdammers is de afgelopen jaren behoorlijk vooruit gegaan, wat inmiddels dus ook terug is te zien aan de cijfers. Feyenoord is bezig aan een razendsnelle inhaalslag op PSV, dat nog zo’n 60.000 volgers meer heeft op het populaire platform.

Dat Feyenoord veel in volgers is gestegen, heeft ook te maken met de invulling van de selectie. Arne Slot heeft met Santiago Gimenez (Mexico), Ayase Ueda (Japan) en Alireza Jahanbakhsh (Iran) drie aanvallers tot zijn beschikking die immens populair zijn in hun geboorteland. Met name de aanhang van Gimenez en Jahanbakhsh domineren de commentsectie van de Rotterdamse club. Ook de recente prestaties in de Champions League spelen een rol. Alleen al na de overwinning op Lazio (3-1) kreeg Feyenoord er in een week tijd liefst 50.000 volgers bij.