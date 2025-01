Geert Wilders biedt zich aan als vervanger van René van der Gijp bij Vandaag Inside

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Geert Wilders. De politicus doet een open sollicitatie bij Vandaag Inside.

Het spraakmakende televisieprogramma keert op 20 januari terug op de buis. Een grote verandering die wordt doorgevoerd is dat René van der Gijp op woensdagen niet meer aan tafel zit. Vandaag Inside is nog op zoek naar een geschikte vervanger.

De redactie van het praatprogramma vraagt via X om suggesties. “Wie moet op woensdag de vervanger worden van René van der Gijp bij Vandaag Inside?”

Wilders reageert op de tweet. “Zal ik het maar doen dan? Dit programma heeft wel wat gezond verstand nodig.” De partijleider van de PVV was in het verleden al eens te gast bij Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen.