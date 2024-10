Geert den Ouden schoffeert Feyenoord-supporters: ‘Hebben deze mensen geen werk?’

Geert den Ouden heeft op enigszins opmerkelijke wijze gereageerd op een sfeerreportage van RTV Rijnmond. Het Rotterdamse medium volgde de supporters van Feyenoord tijdens hun trip naar Girona (2-3 winst), maar Den Ouden heeft met verbazing naar de gezellige beelden gekeken.

Duizenden supporters reisden Feyenoord deze week achterna naar Spanje. Een deel daarvan verzamelde zich in Girona zelf, terwijl een ander deel ervoor koos om in Lloret de Mar te vertoeven.

Door het kleine uitvak van Girona (slechts 492 kaarten) waren niet alle supporters in het bezit van een wedstrijdkaart. Sommigen namen plaats op de thuisvakken, terwijl anderen ervoor kozen een lokale kroeg te bezoeken om de wedstrijd te bekijken.

Na een trip zonder ongeregeldheden wordt de week van Feyenoord in FC Rijnmond besproken. Presentator Bart Nolles heeft genoten van de gemoedelijke beelden. “Bij hoeveel clubs komt dit nou voor? Dat je met twee keer zoveel mensen gaat dan dat je toegangskaarten hebt en dan op drie kwartier rijden met z’n allen voor een scherm gaat zitten!”

Den Ouden deelt uit het niets een sneer uit aan de meegereisde fans. “Maar die mensen hebben geen werk? Of staan ze de laatste vrijdag van de maand allemaal bij het UWV op kantoor? Er moet toch gewoon gewerkt worden? Ze hebben niet eens een kaart!”

Journalist Dennis van Eersel neemt het voor de supporters op. “Alle vakantiedagen die zij hebben gaan op aan Feyenoord.” Den Ouden reageert: “Nee? Dan heb jij het nog goed geregeld dat je via je werk naar Feyenoord kan!”

Later in de uitzending krijgt Den Ouden een compliment van Nolles nadat hij bepaalde statistieken over Feyenoord uit zijn hoofd kent. "Sommige dingen onthoud ik niet zo snel, maar dit soort dingen zitten wel goed in mijn hoofd. Ik was niet in Lloret de Mar hè", grapt de voormalig spits.

Over drie weken reist Feyenoord af naar Lissabon, waar het tegen Benfica wordt gesteund door een uitverkocht uitvak. Liefst 3.264 supporters wisten een kaartje te bemachtigen voor dat duel. Vermoedelijk zullen er ook in Portugal veel fans zonder wedstrijdkaart aanwezig zijn.