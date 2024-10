Geen politieacties meer in Eredivisie: politiebonden akkoord over vroegpensioen

Er is een akkoord gesloten over de regeling voor vroegpensioen bij de politie, meldt NOS. Goed nieuws voor de Eredivisie, want daarmee komt er een einde aan de stakingen bij de politie.

De stakingen waren het gevolg van een conflict tussen de politie en de politiebonden, waarbij agenten vreesden dat ze geen gebruik meer zouden kunnen maken van de Regeling Vervroegd Uittreden, die volgend jaar stopt. De stakingen zorgden ervoor dat onder andere twee wedstrijden van Ajax moesten worden uitgesteld.

Inmiddels is er een akkoord bereikt, waardoor politiemedewerkers uit 1961 drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen en dan recht hebben op een uitkering. In de afspraken staat ook dat doorwerken tot de AOW-leeftijd wordt aangemoedigd. Politiemedewerkers die in 1961 zijn geboren, krijgen een bonus als ze tot hun AOW blijven werken.

De partijen hebben deze afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze politiemedewerkers zonder regeling komen te zitten, terwijl ze wachten op een centraal akkoord over vervroegd uittreden. Voor politiemedewerkers geboren na 1961 moeten dus nog specifieke afspraken worden gemaakt.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid is blij dat er eindelijk een akkoord bereikt is: "Voor een groep die tussen wal en schip dreigde te vallen, is de mogelijkheid om vervroegd uit te treden nu goed geregeld”, geeft hij aan.

Ook de voorzitter van de Nederlandse politiebond, Nine Kooiman, is tevreden met het akkoord. “We hebben gisteren (woensdag, red.) weer een belangrijke stap gezet. Ik ben enorm trots op al die politiemedewerkers die keihard hebben geknokt voor ons vroegpensioen. Het is aan jullie te danken dat we deze stap nu zetten. Het geeft moed voor de vervolgstappen richting een structurele regeling.”

Met het akkoord komt er een einde aan de stakingen bij de politie in verschillende sectoren. Onder meer Ajax, FC Utrecht en Feyenoord zagen wedstrijden uitgesteld worden.