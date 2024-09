Slory schiet Excelsior naar Eredivisie

24 mei 2007 , 21:55 Laatst bijgewerkt: 24 mei 2007, 21:55

Excelsior speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen vandaag met 1-0 van RBC Roosendaal, waardoor de remise van de vorige ontmoeting volstond.



Andwelé Slory was de gevierde man bij de thuisploeg. In de 77e minuut ontsnapte de vleugelspits aan de buitenspelval, waarna hij alleen voor doelman Erwin Friebel de rust bewaarde en koel afrondde. RBC kreeg het na deze treffer niet voor elkaar om tegen te scoren.



Daardoor verzekerde Excelsior zich van tenminste nog een jaar Eredivisie-voetbal. Het vorige duel eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor Excelsior aan iedere overwinning genoeg had.



De ploeg van Ton Lokhoff had het geluk echter aan de zijde. RBC kreeg enkele grote kansen in het duel op Woudestein. Guijt zag zijn inzet in het zijnet verdwijnen en Laurens ten Heuvel faalde oog in oog met Theo Zwarthoed. Slory was scherper en schoot zijn formatie naar de vreugde.